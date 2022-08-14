В Алматы руководитель ТОО пытался незаконно реализовать почти 80 тонн дизтоплива

АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - Почти 80 тонн дизельного топлива пытался незаконно реализовать руководитель ТОО в Алматы, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудниками департамента АФМ по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении руководителя ТОО "AA Trade Company" по факту незаконного хранения и реализации нефтепродуктов в особо крупных размерах. В ходе следствия установлено, что руководитель ТОО занимался приобретением и продажей дизельного топлива объемом 78 тонн на общую сумму 14,6 млн тенге без документов, подтверждающих их законное происхождение", - проинформировали в АФМ.
По приговору суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с применением амнистии.
Ранее сообщалось, что ТОО перепродавало по высоким ценам льготное дизтопливо.