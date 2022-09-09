В Алматы у 37-летнего наркодилера изъята крупная партия наркотиков

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АЛМАТЫ. 8 СЕНТЯБРЯ - Сотрудниками полиции задержан наркоделец, у которого по нескольким адресам в общей сложности изъято свыше 1 килограмма синтетического наркотического средства а-PVP, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подозреваемый - 37-летний гражданин И. задержан в ходе осуществления закладок по трем адресам. Наркотические средства, обмотанные изолентой, были сразу же изъяты. Вместе с тем была проверена съемная квартира фигуранта по улице Толстого. В результате в кухонном шкафу обнаружены 40 свертков с порошкообразным веществом зеленого и белого цветов. В зале найдена коробка, внутри которой находился 331 сверток с порошкообразным веществом. Кроме того, на балконе обнаружено 5 пластиковых тар с веществом в виде порошка и комочков красного, синего, белого и зеленого цветов. Экспертиза установила, что в свертках и тарах был расфасован синтетический наркотик", - рассказал начальник управления по противодействия наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
Задержанный водворен в ИВС.
Канал поставки наркотиков в Алматы будет установлен. Сейчас подозреваемый утверждает, что синтетический наркотик он приобрел посредством интернета, сообщает Polisia.kz.
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