В Алматы бармен ночного клуба продавала мефедрон

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 5 СЕНТЯБРЯ - За распространение синтетических наркотиков задержана бармен алматинского ночного клуба, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сбыт мефедрона бармен ночного клуба организовала на своем рабочем месте - у барной стойки, информирует Polisia.kz.
После трех дней наблюдения девушка была задержана с поличным - в момент продажи наркотика.
В ходе обыска бара и личного досмотра у нее были изъяты две сигаретные пачки, в которых находились пакеты с мефедроном, подготовленные к продаже.
Следственные действия были продолжены в доме, где проживала задержанная. И здесь выяснились новые подробности. Соседка задержанной рассказала, что ей позвонили из ночного клуба общие знакомые и сообщили, что ее подруга задержана. Получив известие, девушка решила спрятать наркотики, которые задержанная хранила в их доме. Но увидев на пороге сотрудников полиции, она указала место, где спрятала мефедрон и приспособления, необходимые для его расфасовки. Пакет с наркотиками был обнаружен у торца соседнего дома", - рассказали полицейские.
Кроме приготовленных к реализации 20 доз мефедрона, в нем были обнаружены электронные весы, упаковочный материал. В квартире, которую снимали задержанная с подругой, при обыске было изъято еще 3 пакета с наркотическим веществом. Всего изъято около 23 граммов мефедрона. Это составляет 77 разовых доз, которые задержанная планировала реализовать в ближайшие дни.
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