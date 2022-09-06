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В Алматы бармен ночного клуба продавала мефедрон

05.09.2022, 12:50 19646
В Алматы бармен ночного клуба продавала мефедрон
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 5 СЕНТЯБРЯ - За распространение синтетических наркотиков задержана бармен алматинского ночного клуба, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сбыт мефедрона бармен ночного клуба организовала на своем рабочем месте - у барной стойки, информирует Polisia.kz.
 
После трех дней наблюдения девушка была задержана с поличным - в момент продажи наркотика. 
 
В ходе обыска бара и личного досмотра у нее были изъяты две сигаретные пачки, в которых находились пакеты с мефедроном, подготовленные к продаже.
 

Следственные действия были продолжены в доме, где проживала задержанная. И здесь выяснились новые подробности. Соседка задержанной рассказала, что ей позвонили из ночного клуба общие знакомые и сообщили, что ее подруга задержана. Получив известие, девушка решила спрятать наркотики, которые задержанная хранила в их доме. Но увидев на пороге сотрудников полиции, она указала место, где спрятала мефедрон и приспособления, необходимые для его расфасовки. Пакет с наркотиками был обнаружен у торца соседнего дома", - рассказали полицейские.

 
Кроме приготовленных к реализации 20 доз мефедрона, в нем были обнаружены электронные весы, упаковочный материал. В квартире, которую снимали задержанная с подругой, при обыске было изъято еще 3 пакета с наркотическим веществом. Всего изъято около 23 граммов мефедрона. Это составляет 77 разовых доз, которые задержанная планировала реализовать в ближайшие дни.


Президент РК поручил разработать комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.
 

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У жительницы Петропавловска изъяли 160 таблеток и 57 капсул трамадола

06.09.2022, 18:45 2601
У жительницы Петропавловска изъяли 160 таблеток и 57 капсул трамадола
Фото: ДП СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 6 СЕНТЯБРЯ - В Петропавловске выявили факт незаконной реализации ограниченного к распространению лекарственного препарата "трамадол", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Препарат продавала 34-летняя ранее судимая наркозависимая женщина, сообщает пресс-служба ДП СКО.
 
По месту жительства у нее были изъяты 160 таблеток и 57 капсул трамадола. Как выяснилось, лекарство она получила от врача одного из медицинских учреждений, который получил его по рецепту пациента. 
 
Материалы по данным фактам переданы в административный суд по статье 424 Кодекса РК об административных правонарушениях "Незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность".

Напомним, 26 июля жители ЗКО провели санкционированное мирное собрание во дворе дома, где расположена точка сбыта психотропных веществ.

В начале августа свыше тысячи таблеток трамадола, а также другие препараты, вызывающие наркотическое опьянение, были изъяты сотрудниками полиции у жителя Уральска.
 

Тренера по каратэ обвиняют в растлении малолетней ученицы

06.09.2022, 15:53 5556
АКТАУ. 6 СЕНТЯБРЯ - Тренера по каратэ из Актау обвиняют в неоднократном изнасиловании пятилетней ученицы. О вопиющем случае растления малолетней девочки написала в Instagram правозащитница Дина Тансари, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На своей странице активисты из фонда "Не молчи" опубликовали открытое обращение к президенту, в котором рассказали о преступлении. 
 
По словам правозащитницы, о фактах насилия сообщила тетя девочки. Она рассказала, что ее пятилетнюю племянницу неоднократно насиловал и развращал тренер во время тренировок. 
 

Сразу после этого на горячую линию позвонила мама ребенка и обратилась за помощью. Тренер по карате, 19-тилетний Александр Баландин, неоднократно совершал в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера и развратные действия прямо во время тренировок. Научил девочку не рассказывать родителям, сказал, что это их секрет и тайна, и девочка четко следовала инструкциям тренера. Ребенок занимается в центре с сентября 2021 года, родители предполагают, что это продолжалось последние 3-4 месяца", - написала Тансари. 

 
Как отмечается в посте, тренеру 19 лет, он воспитанник директора Федерации ашихара-карате по Мангистауской области, старшего тренера Игоря Отарова. 
 

Дети и родители очень любят этого тренера, он сумел расположить всех таким образом, что дети полностью доверяют ему", - пишет Тансари.

 
Она подчеркнула, что это не первый подобный случай в Актау. В декабре 2020 года был осужден на 14 лет тренер по карате за изнасилование своей ученицы. А в Алматинской области в этом году приговорили тренера по таэквондо за изнасилование ученицы на 7,6 года лишения свободы, и это далеко не единичные случаи.
 
Инцидент прокомментировали в полиции Мангистауской области.
 

3 сентября текущего года в управление полиции города Актау обратилась гражданка о принятии мер к гражданину, который совершил развратные действия в отношении ее малолетней дочери. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 124, часть 3, УК РК. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Остальные сведения в интересах следствия не разглашаются", - сообщили в областном ДП.

 

Насильник детей из Талдыкоргана приговорен к 20 годам тюрьмы

06.09.2022, 15:38 5976
Насильник детей из Талдыкоргана приговорен к 20 годам тюрьмы
Фото: Depositphotos
ТАЛДЫКОРГАН. 6 СЕНТЯБРЯ - В Талдыкоргане 49-летний насильник детей, обвиняемый в надругательстве над своей 13-летней падчерицей, приговорен к 20 годам лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, ребенок неоднократно подвергался сексуальному насилию со стороны отчима, что было доказано материалами уголовного дела и учтено при вынесении судебного приговора. 
 

Выяснилось, что 49-летний мужчина в 2002 году привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление в Атырауской области и отбывал наказание в исправительном учреждении. О его судимости по указанной статье супруга не знала. В ходе расследования удалось доказать, что подозреваемый неоднократно надругался над девочкой. Было установлено, что сексуальное насилие началось с 8-9-летнего возраста ребенка. Мужчина сознался в совершении преступления, и по завершении расследования материалы дела с обвинительным заключением были направлены в суд", - проинформировал начальник следственного управления ДП области Жетысу Руслан Чарапиев. 

 
Отмечается, что факт был выявлен в ноябре прошлого года школьными учителями потерпевшей девочки.
 
Уголовное дело зарегистрировали по части 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней). Подозреваемого задержали и поместили под стражу. 
 
Дело рассматривалось специализированным межрайонным судом по уголовным делам, решением которого 28 июня обвиняемый был признан виновным и осужден к 20 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительном учреждении чрезвычайной безопасности. Судебный приговор вступил в законную силу. 
 
Ранее сообщалось, что в ВКО 5 лет отчим насиловал падчерицу.
 

В Западном Казахстане женщину изнасиловали и убили в собственном доме

06.09.2022, 11:39 8526
УРАЛЬСК. 6 СЕНТЯБРЯ - 29 августа в полицию Бокейординского района поступило сообщение об обнаружении тела женщины 1964 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По факту убийства начато досудебное расследование по статье 121, часть 4, УК РК, сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
 

Между тем часть 4 статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера" звучит так: "деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей, пунктом 3) части 3-1 и частью 3-2 настоящей статьи, если они совершены в отношении малолетнего (малолетней) либо повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей)", - сообщает издание "Мой город".

 
Данная статья, в случае если вина подозреваемого будет доказана, предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
 
В полиции также сообщили, что в отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. 
 

Проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Остальные данные досудебного расследования разглашению не подлежат", - сказано в сообщении ДП.


Известно, что погибшая проживала одна.
 

В Шымкенте незаконно реализовали 8 тысяч тонн мазута

06.09.2022, 09:49 9756
ШЫМКЕНТ. 6 СЕНТЯБРЯ - В Шымкенте двух предпринимателей приговорили к 2 годам 8 месяцам лишения свободы за незаконную реализацию мазута, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Факт незаконной реализации около 8 тысяч тонн мазута на сумму более 1,1 млрд тенге выявлен сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту.
 

Так, два предпринимателя приобретали мазут у неизвестных лиц и в дальнейшем незаконно реализовали мазут различным компаниям без документов, подтверждающих законность его происхождения", - рассказали в пресс-службе АФМ.

 
Приговором суда указанные лица признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев.
 

МВД Казахстана: госномер на автомобиле предполагаемой убийцы Дугиной был снят с учета

06.09.2022, 08:09 10441
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Подозреваемая в убийстве журналистки Дугиной украинка Наталья Вовк передвигалась на автомобиле с недействительным госномером, сообщили РИА Новости в МВД Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Регистрационный номер автомобиля был снят с учета в связи с утерей", - рассказали в ведомстве.

 
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления - гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
 
На прошлой неделе ФСБ сообщила о причастности к преступлению украинца Богдана Цыганенко. По данным спецслужб, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и за день до подрыва уехал из страны.
 
Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомобиль Mini Cooper, при въезде в Россию они использовали номера Донецкой Народной Республики, в Москве - казахстанские, а при выезде - украинские.
 

Пьяный кызылординец до смерти избил супругу

05.09.2022, 17:18 16971
КЫЗЫЛОРДА. 5 СЕНТЯБРЯ - Житель города Кызылорды в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил 27-летнюю супругу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

От полученных тяжких телесных повреждений 27-летняя гражданка скончалась. С целью задержания 29-летнего горожанина, который скрылся с места происшествия, была создана следственно-оперативная группа", - информирует Polisia.kz

 
В ходе проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий он задержан в доме друга, где и скрывался. 
 
По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. 
 
Ранее сообщалось, что Житель Алматинской области избил жену до смерти. 
 

В Нур-Султане произошло жестокое убийство женщины

03.09.2022, 21:06 34116
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Нур-Султане найдено тело молодой женщины в подъезде одного из жилых домов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Polisia.kz, в полицию поступило сообщение от жителя дома по улице Ауэзова, что на лестничной площадке лежит девушка в крови. По приезде на место происшествия полицейские обнаружили тело 34-летней женщины с признаками насильственной смерти. В ходе оперативных мероприятий в течение суток оперативниками столицы на территории Акмолинской области задержан 37-летний подозреваемый. 
 

Установлено, что накануне мужчина во дворе познакомился с молодой женщиной и пригласил ее в квартиру провести досуг. В ходе застолья между подозреваемым и гостьей произошел конфликт, в ходе которого он схватил металлический гриф от спортивной штанги и стал наносить множественные удары по телу потерпевшей. Увидев, что женщина теряет сознание, он вынес ее из квартиры и оставил на лестничной площадке", - сообщили в полиции. 

 
По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП, проводится расследование.
 

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