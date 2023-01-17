В Алматы у гражданина Узбекистана изъяли крупную партию наркотиков

Фото: Polisia.kz

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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году иностранными государствами удовлетворено 50 запросов об экстрадиции разыскиваемых лиц, - В 2022 году иностранными государствами удовлетворено 50 запросов об экстрадиции разыскиваемых лиц, сообщает Генеральная прокуратура Республики Казахстан.





В 2022 году из Королевства Бахрейн экстрадирована подозреваемая в торговле несовершеннолетними, а именно отправке девушек из Казахстана в Бахрейн для сексуальной эксплуатации.





Россией выданы подозреваемый в хищении средств АО "Банк РБК" на сумму свыше 15 млн долларов США, трое разыскиваемых за создание и руководство финансовой пирамидой (QI TRADE Kazakhstan, "Выгодный займ"), один - за хищение золотосодержащего материала в составе преступной группы на сумму более 1 млрд тенге.





Кыргызстаном удовлетворен запрос о выдаче разыскиваемого за экономическую контрабанду золота и ювелирных изделий в особо крупном размере, совершенную в составе транснациональной организованной группы. Из Таджикистана экстрадированы двое разыскиваемых за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия. Узбекскими коллегами выдана разыскиваемая правоохранительными органами Казахстана за хищение путем мошенничества 288 млн тенге", - рассказали в ведомстве.





По информации ведомства, на сегодня Казахстаном заключено 72 двусторонних договора в уголовно-правовой сфере с 34 зарубежными странами. Это договоры:





- правовой помощи по уголовным делам;





- о выдаче разыскиваемых лиц;





- о передаче осужденных лиц.





Также в Генпрокуратуре отметили, что ведется комплексная работа по возврату незаконно выведенных активов из-за рубежа. Работает межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, руководство которой возложено на генерального прокурора.





Совместно с правительством и другими заинтересованными госорганами разрабатывается законопроект, включающий дополнительный комплекс мер по возврату незаконно выведенных активов.





В настоящее время указами главы государства уже одобрены и готовы к подписанию полный пакет договоров с Республикой Перу, с Малайзией о выдаче, а также с Египтом о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче.





На рассмотрении в парламенте РК находятся законопроекты ратификации договоров о правовой помощи по уголовным делам с Францией и о передаче осужденных лиц с Узбекистаном.





Ведутся переговоры о подписании договоров о передаче осуждённых лиц с Египтом и Израилем, Аргентиной о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче, с Португалией, Словакией, Латвией и Ираном о правовой помощи по уголовным делам, а также с Марокко по всем трем договорам



