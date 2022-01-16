В Алматы в ходе спецоперации задержаны грабители оружейного магазина

Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 15 ЯНВАРЯ - Огнестрельное оружие и специнвентарь изъяты в ходе спецоперации в Алматы у подозреваемых в ограблении и мародерстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Из доклада криминальной полиции города, по подозрению в ограблении двух оружейных магазинов задержаны 44-летний житель Жамбылской области и 24-летний приезжий из Алматинской области.
При обыске арендованной квартиры изъято нарезное и охотничье ружья, патроны, бронежилет, оптические прицелы, бинокли, военизированная одежда, сотовые телефоны и носимые вещи", - пишет Polisia.kz.
Подозреваемые признались в ограблении и мародерстве.
Сообщили, что планировали уехать с награбленным из города. Личности задержанных проверяются на причастность к массовым беспорядкам и другим противоправным действиям.
По данным комендатуры Алматы, на сегодняшний день задежано более 2,4 тыс. лиц причастных к беспорядкам в городе.