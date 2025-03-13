12.03.2025, 09:42 29656
В Алматы вынесен приговор по делу ОПГ черных риелторов
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Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы завершилось судебное разбирательство по делу черных риелторов. Об этом сообщает телеканал КТК.
Члены ОПГ похищали одиноких пациентов психбольниц и заставляли переписывать свою недвижимость на посторонних людей. Это жилье вскоре продавали. Следователям удалось доказать даже факт убийства ради присвоения двух квартир. В банде работало больше 20 человек. В том числе высококлассные врачи, нотариусы, судмедэксперт, таксист и другие", - информирует телеканал.
Сообщается, что присваивать чужую недвижимость преступникам помогали сотрудники психбольниц. Известно, что некоторых пациентов даже похищали. Несчастных держали в неволе на даче, пичкали психотропными препаратами. Одного владельца двух квартир после получения доверенности на имущество и вовсе убили, а потом захоронили под другим именем.
На скамье подсудимых 22 человека: судмедэксперт, три психиатра, несколько нотариусов, риелторов и рецидивистов, судимых ранее за преступления с жильем.
По данным материалов дела, банда орудовала в Алматы с 2017 по 2023 год. От ее действий пострадали 27 граждан и даже горакимат, из собственности которого преступная группа каким-то образом тоже уводила недвижимость. Всего удалось доказать 37 эпизодов.
Как выяснили следователи, руководили ОПГ двое мужчин и пенсионерка. Последняя получила максимальный срок - ее осудили на 18 лет лишения свободы. Остальных суд приговорил к 16 и 17 годам.
За решетку также отправили трех врачей. Среди них - две бывшие заведующие отделениями Центра психического здоровья и экс-психиатр Алматинского областного психдиспансера. Им назначили сроки поменьше: три года, шесть и 10 с половиной лет.
Судмедэксперта с 40-летним стажем приговорили к четырем годам лишения свободы. Сроки получили и три нотариуса: две женщины - по шесть лет и мужчина - семь.
У всех участников ОПГ были четко распределены обязанности. Медики использовали профессиональные знания и доступ к пациентам для их похищения, нотариусы обеспечивали юридическое прикрытие. А рецидивисты удерживали пострадавших и устраняли нежелательных свидетелей. Все подследственные до последнего отрицали свою вину. В законную силу приговор еще не вступил", - говорится в сюжете.
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13.03.2025, 11:01 2286
Расследование в отношении торговавшего криптовалютой подростка завершили в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент агентства по финансовому мониторингу Алматы завершил расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов, сообщает пресс-служба ведомства.
В сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере "Telegram" и на платформе "OLX". Поскольку пользователями криптобиржи Binance могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта. В 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки. В результате с 2021 по 2024 годы осуществлен незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге", - рассказали в АФМ.
Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%.
На незаконно полученные вознаграждения подозреваемый приобрел автомашину Mitsubishi.
Суд признал подсудимого виновным по статье 214 УК РК "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года.
В доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5172 USDТ и автомашина Mitsubishi.
В АФМ добавили, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.
По данным ведомства, в 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT(около 2,5 млрд тенге).
В АФМ напомнили, что, в соответствии с законом РК "О цифровых активах", любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.
Ранее в СКО трое граждан были осуждены за незаконный оборот цифровых активов. Они переводили их в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге.
13.03.2025, 08:46 3941
В МВД Казахстана прокомментировали задержание участницы международной ОПГ, занимавшейся торговлей органами
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана на железнодорожном пункте пропуска между Украиной и Польшей польские правоохранительные органы задержали 35-летнюю подозреваемую, которая с 2020 года находилась в международном розыске, объявленном правоохранительными органами Казахстана, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
Задержанная подозревается в участии в международной организованной преступной группе, занимавшейся торговлей человеческими органами на черном рынке. Следствие установило, что в период с 2017 по 2018 год участники этой преступной группы осуществляли незаконные сделки по трансплантации органов в медицинских учреждениях Республики Казахстан", - проинформировали в ведомстве.
По данным МВД, в противоправные схемы были вовлечены граждане Израиля, Украины, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
По имеющимся данным, задержанная отвечала за встречу и размещение доноров и реципиентов, организацию их медицинских обследований, оплату расходов, а также за обеспечение соблюдения ими мер конспирации. Кроме того, она инструктировала доноров по вопросам маскировки, в том числе по запоминанию ложных сведений о родственных связях с реципиентами", - сообщили в министерстве.
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанной в Казахстан для проведения дальнейших следственных действий.
Ранее сообщалось, что полиция Польши задержала разыскиваемую Интерполом за торговлю человеческими органами 35-летнюю украинку. Женщину приговорили к 12 годам тюрьмы за торговлю человеческими органами и участие в организованной международной преступной группировке.
12.03.2025, 16:40 18101
В МВД прокомментировали избиение санитаром напавшего на ребенка в лифте подростка
Проводится досудебное расследование
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане санитара обвинили в избиении подростка, который напал на ребенка в лифте в одном из столичных жилых комплексов.
Что касается информации о санитаре, нанесшем телесные повреждения подозреваемому несовершеннолетнему лицу, по данному факту мы проводим досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело", - рассказал изданию Kazinform вице-министр МВД Санжар Адилов в кулуарах мажилиса.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по этому делу. По результатам расследования МВД внесет в уполномоченный орган акт о недопущении впредь подобных правонарушений.
Напомним, 12 февраля в Астане психически нездоровый подросток напал в лифте с ножом на пятилетнего мальчика и нанес ему несколько ножевых ранений. Ребенка госпитализировали. Подростка отправили в психиатрический стационар.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
12.03.2025, 15:12 20876
Устройство sim-box для мошеннических звонков и рассылок изъято у иностранца в Астане
В переоборудованном салоне авто обнаружены два мобильных аппаратных комплекса sim-box на 128 слотов для SIM-карт, 50 SIM-карт различных сотовых операторов и Wi-Fi-роутер
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане у гражданина Украины изъяты мобильные аппаратные комплексы sim-box в переоборудованном салоне автомобиля, сообщает столичная прокуратура.
В Астане полиция задержала автомобиль под управлением гражданина Украины. В ходе осмотра переоборудованного салона автомобиля были обнаружены два мобильных аппаратных комплекса sim-box на 128 слотов для SIM-карт, 50 SIM-карт различных сотовых операторов и Wi-Fi-роутер.
Начато досудебное расследование по факту неправомерного использования программ, позволяющих изменять идентификационный код абонентского устройства.
Подозреваемый помещен под стражу.
Как пояснили в прокуратуре, устройства sim-box - это оборудование, применяемое в целях генерации или подмены мобильных номеров и позволяющее обходить ограничения, установленные мобильными операторами.
Злоумышленники используют эти устройства для отправки фишинговых сообщений, массовых звонков, а также регистрации аккаунтов на различных онлайн-платформах с поддельными номерами, скрывая личность мошенника и создавая видимость легитимности.
Ранее в Алматы ликвидировали два офиса интернет-мошенников.
12.03.2025, 14:47 21746
Житель ЗКО убил друга, чтобы не возвращать ему долг
Преступник проведет в тюрьме 17 лет
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Уральск. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области суд приговорил преступника, убившего своего товарища из-за долгов, к 17 годам тюрьмы, сообщает пресс-службе судов ЗКО.
По материалам суда, убийство из корыстных побуждений было совершено в июле прошлого года в селе Мичурино района Бәйтерек. Подсудимый, чтобы не возвращать взятые в долг деньги, убил своего друга, нанеся ему несколько ножевых ранений в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Вердиктом присяжных заседателей подсудимый был признан виновным в совершении инкриминируемого ему особо тяжкого преступления при отягчающих обстоятельствах и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 17 лет.
Местом отбывания наказания определено учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Напомним, дело об убийстве подростка на окраине Актобе направили в суд.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
12.03.2025, 13:26 25626
Группу наркодельцов задержали в Алматинской области
Общий вес изъятых наркотиков составил 900 кг
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Конаев. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности Алматинской области пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным культивированием наркосодержащих растений, передает Polisia.kz.
В ходе спецоперации задержаны три человека. В результате обыска, проведенного на территории арендованного ими домовладения, обнаружена теплица площадью 10 соток, оборудованная для выращивания конопли. Общий вес изъятых наркотиков, не дошедших до наркопотребителей, составил 900 кг. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.
Всего с начала 2025 года из незаконного оборота изъято более двух тонн наркотических средств, в том числе 120 кг синтетических наркотиков, 600 граммов кокаина и более 140 кг гашиша.
Ранее канал поставки наркотиков ликвидировали в Акмолинской области.
11.03.2025, 13:20 46116
В Алматы ликвидировали два офиса интернет-мошенников
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в результате спецоперации ликвидировали два офиса, осуществлявших интернет-мошенничество с использованием незаконных call-центров, сообщает Polisia.kz.
Call-центр, где сотрудники обманывали граждан под предлогом вывода депозитов, зависших на банковских счетах стран Южной Азии, выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Деятельностью офисов руководил иностранец.
Основная деятельность сотрудников call-центра заключалась в управлении поступлением денежных средств на "дроп"-счета, которые использовались для перевода средств на другие счета, указанные кураторами мошенников. Переводы осуществлялись через различные платежные системы. Кроме того, в ходе обысков в офисах было изъято свыше 100 системных блоков, используемых для обработки денежных транзакций. При попытке покинуть территорию Республики Казахстан в Международном аэропорту города Алматы был задержан еще один фигурант этого преступного дела", - рассказал начальник управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев.
Следствие установило, что работники офисов находили работу через Интернет.
Собеседования и обучение проводил руководитель офисов, который инструктировал новых сотрудников, объясняя, что их задача заключается в обработке заявок на вывод денежных средств с P2P-платежей. Работникам было запрещено пользоваться личными мобильными телефонами, и они строго соблюдали конспирацию", - отметили в полиции.
В настоящее время проводятся следственные действия по делу. Под стражу взяты три человека. Еще 26 фигурантов находятся под следствием.
Ранее в Алматы задержали группу интернет-мошенников, которые выдавали себя за сотрудников банков и коммунальных служб.
11.03.2025, 11:31 48336
Свыше 12 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Asar Baspana
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 12 млрд тенге вложили жители Казахстана в финансовую пирамиду Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.
Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тысяч граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно. В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников. В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками", - проинформировали в агентстве.
По данным АФМ, подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники.
На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana. С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева. Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности. В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тысячи вкладчиков, достигших уровня Gold, квартира предоставлена лишь одному. По программе Platina из 15 тысяч претендентов машина досталась также только одному вкладчику", - заявили в пресс-службе.
Как сообщили в агентстве, в феврале были проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.
По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева Н.М. изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге (...) Судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается", - добавили в АФМ.
Ранее в Павлодаре организаторы финпирамиды обманули вкладчиков на 50 млн тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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