В Алматы задержали подозреваемых в ограблении банка

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - В Алматы задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на компанию Kaspi.kz, передает Kazakhstan Today.





По данным управления криминальной полиции ДП города Алматы, по подозрению в совершении разбойного нападения задержаны трое мужчин, 1985,1986 и 1992 годов рождения.









Подозреваемые С. и У. были задержаны в Алматы оперативниками криминальной полиции города. Третий фигурант задержан только что в Уральске сотрудниками ДП Западно-Казахстанской области. Вещественные доказательства - похищенные денежные средства - изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого управлением полиции Алмалинского района. Установлено, что охотничье ружье, использованное нападавшими при совершении налёта, принадлежит одному из них. Задержанные взяты под стражу", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.





Как сообщалось ранее, 15 октября в Алматы двое вооруженных грабителей совершили нападение на отделение Kaspi.kz . Неизвестные, угрожая оружием, забрали, по предварительным данным, около 2 млн тенге.

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