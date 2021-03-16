В Алматы задержали подозреваемых в серии автокраж

Алматы. 15 марта. Kazakhstan Today - В Алматы задержали подозреваемых в ряде автокраж, совершенных путем сканирования сигнализации, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz, двое мужчин в возрасте 40 и 48 лет, передвигаясь на автомобиле, с помощью пульт-сканера вскрывали салоны машин, похищая чужое имущество. Воры похищали все, что представляет ценность. Из одной из машин они умыкнули даже цветы и подарок, предназначенные к 8 Марта.

Орудовали они в дневное время суток, когда город заполнен машинами и очень людно. Снаружи это не выглядит подозрительным, мужчина подходит к машине, открывает спокойно дверь, садится внутрь, прибирает к рукам ценные вещи и покидает место преступления со своим соучастником. Водителю автомашины на брелок сигнализации обязательно приходит оповестительный сигнал об открытых дверях либо багажнике. Как правило, водители-жертвы предполагают, что сигнал сработал случайным нажатием кнопки в кармане, из-за вибрации от проезжающих рядом машин или просто садится батарейка на командном брелоке", - сказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

По его словам, в ходе личного досмотра подозреваемых у них был изъят пульт-сканер, с помощью которого сканировались системы сигнализации транспортных средств. В отношении обоих задержанных проводится досудебное расследование по статье УК РК "Кража, совершенная в крупном размере".

За напарниками числится четыре эпизода в городе. Проверяется их причастность к аналогичным правонарушениям", - отметил Искаков.

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