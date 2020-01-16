В Алматы задержали причастных к похищению и секс-эксплуатации девушки

Алматы. 15 января. Kazakhstan Today - Двое жителей Алматы задержаны за похищение девушки и принуждению ее к проституции, передает Kazakhstan Today.

Ранее похищенную девушку освободили из дома по адресу: улица Усачева, 4/24. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей города Алматы за причастность к данному преступлению, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

В ведомстве уточнили, что 8 января 2020 года, около 7 часов утра, один из задержанных, 23-летний малознакомый гражданин А., забрал из столовой "Канагат" 25-летнюю девушку и обманным путем отвез на съемную квартиру. Оттуда 47-летний гражданин Б. насильно вывез ее в частный дом по улице Усачева, где девушку избивали и насильно удерживали.

В настоящее время проводятся следственные действия для обеспечения полноты и объективности расследования. В отношении двух девушек, соучастниц данного преступления, проводятся мероприятия по задержанию", - отметили в ДП.

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