В Алматы задержан находивший в розыске подозреваемый в изнасиловании

Алматы. 9 августа. Kazakhstan Today - В Алматы задержан уроженец Узбекистана, разыскиваемый полицией Алматинской области по подозрению в изнасиловании, передает Kazakhstan Today.
Задержание подозреваемого провели оперативники Илийской районной полиции. Преступника задержали в доме у родственника, сообщает портал inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматинской области.
Он скрывался, переезжая из одной съёмной квартиры в другую. Сейчас задержанный доставлен в управление полиции Илийского района, которое является инициатором его розыска. Мужчина водворен под стражу", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что полиция Алматинской области объявила в межгосударственный розыск уроженца Узбекистана, которого подозревают в совершении изнасилования 28-летней жительницы Илийского района.
Подозреваемый 1990 года рождения, без определённого места жительства и не имеет документов.
Напомним, за последнее время в Казахстане произошло несколько резонансных судов над насильниками. В частности, в Костанае оглашен приговор бывшим проводникам поезда "Тулпар-Тальго", изнасиловавшим пассажирку. Они приговорены к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.
В Медеуском районном суде Алматы вынесли приговор по уголовному делу об изнасиловании девушки в общественном туалете на "Медеу". Насильника приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Шесть с половиной лет проведёт за решёткой насильник-грабитель из Алматы, который действовал по ночам. Он также должен выплатить каждой из пяти пострадавших моральную компенсацию, превышающую 4,5 млн тенге.
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