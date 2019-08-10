В Алматы задержан находивший в розыске подозреваемый в изнасиловании

Алматы. 9 августа. Kazakhstan Today - В Алматы задержан уроженец Узбекистана, разыскиваемый полицией Алматинской области по подозрению в изнасиловании, передает Kazakhstan Today.

Задержание подозреваемого провели оперативники Илийской районной полиции. Преступника задержали в доме у родственника, сообщает портал inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматинской области.

Он скрывался, переезжая из одной съёмной квартиры в другую. Сейчас задержанный доставлен в управление полиции Илийского района, которое является инициатором его розыска. Мужчина водворен под стражу", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что полиция Алматинской области объявила в межгосударственный розыск уроженца Узбекистана, которого подозревают в совершении изнасилования 28-летней жительницы Илийского района.

Подозреваемый 1990 года рождения, без определённого места жительства и не имеет документов.

Шесть с половиной лет проведёт за решёткой насильник-грабитель из Алматы, который действовал по ночам . Он также должен выплатить каждой из пяти пострадавших моральную компенсацию, превышающую 4,5 млн тенге.

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