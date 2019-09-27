В Алматы задержан подозреваемый в изнасиловании двух девочек-подростков

По данным портала inAlmaty.kz, подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за грабеж и вымогательство.
О произошедшем стало известно из аккаунта волонтерского движения Алматы в Инстаграме.
"Человек, лицо которого скрыто под ретушью, на протяжении трёх месяцев насиловал в извращенной форме двух девочек 13 лет. Регулярно запугивал, шантажировал чувствами детей к родным и издевался, снимая все на видео. Одна из них - сестрёнка нашего волонтёра. Терпение несчастного ребёнка закончилось вчера вечером, и она рассказала весь этот ужас брату", - пишут волонтеры.
Как сообщили в департаменте полиции Алматы, 24 сентября мамы двух девочек обратились с заявлением в управление полиции Турксибского района. Данный факт был зарегистрирован по статье УК РК "Насильственные действия сексуального характера".
Опытные сыщики за короткий срок задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за уголовные преступления 35-летний мужчина.
В настоящее время в рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, с участием психологов проводится допрос девочек и иные следственные действия. Кроме того, по данному уголовному делу назначена группа процессуальных прокуроров", - сообщили в полиции.
Ход расследования взят на контроль руководством департамента полиции города Алматы.
Как сообщалось ранее, в одном из посёлков в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области вышедший из колонии 40-летний мужчина больше года совершал насильственные действия над тремя малолетними девочками, две из которых - его племянницы. Извращенец проведет в колонии 16 лет. Также недавно сообщалось об изнасиловании девочки-подростка в Алматы. Напомним, к осужденным за насильственные действия сексуального характера в отношении детей применяется химическая кастрация. На сегодняшний день кастрации подвергнуты 11 педофилов.
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