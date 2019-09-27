В Алматы задержан подозреваемый в изнасиловании двух девочек-подростков

Алматы. 26 сентября. Kazakhstan Today - Жителя Алматы подозревают в изнасиловании и шантаже двух 13-летних девочек, передает Kazakhstan Today.

По данным портала inAlmaty.kz , подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за грабеж и вымогательство.

"Человек, лицо которого скрыто под ретушью, на протяжении трёх месяцев насиловал в извращенной форме двух девочек 13 лет. Регулярно запугивал, шантажировал чувствами детей к родным и издевался, снимая все на видео. Одна из них - сестрёнка нашего волонтёра. Терпение несчастного ребёнка закончилось вчера вечером, и она рассказала весь этот ужас брату", - пишут волонтеры.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, 24 сентября мамы двух девочек обратились с заявлением в управление полиции Турксибского района. Данный факт был зарегистрирован по статье УК РК "Насильственные действия сексуального характера".

Опытные сыщики за короткий срок задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за уголовные преступления 35-летний мужчина.

В настоящее время в рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, с участием психологов проводится допрос девочек и иные следственные действия. Кроме того, по данному уголовному делу назначена группа процессуальных прокуроров", - сообщили в полиции.

Ход расследования взят на контроль руководством департамента полиции города Алматы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства