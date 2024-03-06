В Атырау неизвестный напал на водителя автобуса
Фото: Polisia.kz
Атырау. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел во вторник, 5 марта, в автобусе маршрута № 22. Неизвестный мужчина напал на водителя с кулаками в ответ на требование оплатить проезд. Транспорт не находился в движении, и трагедии удалось избежать, сообщает AtyrauPress.
По словам директора КГУ "СмартАтырау" Арслана Аронова, в результате потасовки мужчина получил травму лица.
У водителя опухло лицо, челюсть, один глаз. Хулиган убежал, но полиция его задержала. Причина нападения банальная, водитель потребовал оплатить проезд, и тот, видите ли, обиделся. К сожалению, у нас половина населения не платит за проезд. К тому же он сломал валидатор. Теперь должен восстановить", - сообщил Арслан Аронов.
Напомним, вечером 22 декабря близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили. Позже в Сети появилось видео избиения водителя. 25 декабря в полиции сообщили, что дебошир, ударивший женщину-водителя, арестован. Заведено уголовное дело.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
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