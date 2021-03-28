В Атырау судят спортсменов, занимавшихся рэкетом на рынках

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АТЫРАУ. 27 МАРТА - В Атырау заканчивается суд над местными спортсменами, которые занимались рэкетом на рынках областного центра, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Банда из пяти человек с использованием огнестрельного оружия вымогала деньги у продавцов из Южного Казахстана на рынках "Дина" и "Коктем", угрожая убить их или сжечь товар, пишет газета "Ак Жайык"

По информации Комитета национальной безопасности РК, участники ОПГ придерживались так называемой воровской идеологии и поддерживали контакты с пособниками транснациональных преступных сообществ.

Преступники были задержаны в июне прошлого года. После задержания у них изъяли три единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Троих участников ОПГ водворили в СИЗО, а двое были допрошены в качестве свидетелей, имеющих право на защиту.

Сейчас уголовное дело рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области. На скамье подсудимых 33-летний чемпион по "жекпе-жек" У. А., 31-летний Б. А., которые обвиняются по статьям УК РК "Вымогательство" и "Создание и руководство организованной преступной группой", а также их 31-летний сообщник. Последний, помимо двух вышеназванных статей, судится по статье УК РК "Незаконные хранение и ношение оружия".

Согласно информации, в суде было допрошено 5 потерпевших и 15 свидетелей, большинство из них - продавцы.

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