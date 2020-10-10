В ДУИС по Карагандинской области назвали самый склонный к преступлениям знак зодиака

Караганда. 9 октября. Kazakhstan Today - Департамент уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области провел необычное исследование в колониях, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники ДУИС совместно с психологами и специалистами пенитенциарных учреждений проанализировали около четырех тысяч личных дел осужденных и пришли к выводу, что люди, рожденные под знаком зодиака Рыб более склонны к криминалу. На втором месте по численности оказалось осужденных - Дев, на третьей строчке разместились Овны, за ними следуют Козероги, Близнецы, Львы, Тельцы, Раки, Водолеи, Скорпионы и Весы". Меньше всех в Карагандинских колониях оказалось Стрельцов.

По словам начальника учреждения АК-159/17 Болата Мухатрова, в ходе исследования также были изучены преступления, за которые отбывают наказание представители тех или иных знаков зодиака.

За убийство больше всего отбывают наказание Тельцы и Овны. Раки - за изнасилования, также к этой категории можно отнести Львов и Козерогов. Последние еще и замечены в преступления связанных с мошенничеством и наркоторговлей. В кражах уличены Овны, Львы и Тельцы. Также к мошенничествам склонны Рыбы и Львы", - рассказал полковник юстиции Болат Мухтаров.

Между тем за грабежи, в основном, в колониях Карагандинской области сидят Овны и Козероги. Хулиганства и вандализм чаще наблюдается среди Козерогов, Овнов и Рыб. Фальшивомонетчеством предпочитают промышлять Львы и Рыбы. Вымогателей больше всего среди представителей знака зодиака Водолей.

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