В ходе спецоперации в Алматы у жителя области изъято 8 единиц оружия и боеприпасы

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АЛМАТЫ. 2СЕНТЯБРЯ - Боеприпасы и 8 единиц оружия изъяты у жителя Алматинской области в ходе спецоперации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Спецоперация по задержанию подозреваемого проведена сотрудниками криминальной полиции при содействии коллег из ДКНБ по городу Алматы.

Автомашина фигуранта - гражданина Д., 1975 года рождения, - задержана на пересечении улиц Жандосова и Яссауи. При санкционированном следственным судьей обыске в транспортном средство и лично у подозреваемого изъяты два пистолета с патронами. Еще шесть единиц оружия, в том числе Винчестер 12-го калибра, граната и 60 патронов обнаружены в тайнике по месту жительства гражданина Д., в Талгарском районе Алматинской области. Оружие изъято и направлено на судебно-баллистическую экспертизу с целью установления принадлежности, происхождения, а также причастность к совершению каких-либо преступлений", - рассказал начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.





В доме подозреваемого также изъято 4 свертка с порошкообразным веществом. Кроме того, медицинским освидетельствованием установлено наркотическое опьянение подозреваемого в момент его задержания, пишет Polisia.kz

Гражданин Д. водворен в изолятор временного содержания ДП. Досудебное расследование проводится по статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств)", - заключил Науатов.





Напомним, в пяти регионах Казахстана в ходе спецоперации задержали 28 участников ОПГ . Во время обыска из 53 объектов был изъят арсенал огнестрельного оружия и боеприпасы к нему, а также обнаружена спецтехника для слежки.

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