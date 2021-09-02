В пяти регионах Казахстана в ходе спецоперации задержали 28 участников ОПГ

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НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Спецоперация была проведена на территории Алматы, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стражи порядка задержали 28 участников ОПГ, 16 из которых взяты под стражу. Во время обыска из 53 объектов был изъят арсенал огнестрельного оружия и боеприпасы к нему, а также обнаружена спецтехника для слежки, сообщает Polisia.kz

Преимущественно группа действовала в южном регионе страны. Злоумышленники совершили 15 тяжких и особо тяжких преступлений на юге страны. В число преступлений входят 3 разбойных нападения, 5 вымогательств в отношении предпринимателей с применением оружия, а также хулиганства и незаконное хранение оружия.

В ходе досудебного расследования установлено, что лидеры ОПГ граждане Б. и Ж. создали устойчивую организованную преступную группу и руководили ею. В ОПГ строго соблюдалась иерархия, беспрекословное подчинение лидерам и строгое соблюдение мер конспирации. При этом преступления отличались особой дерзостью и жестокостью. В настоящее время в отношении фигурантов уголовные дела направлены в суд.

В конце августа Министерством внутренних дел с привлечением подразделений специального назначения в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской и Мангистауской областях проведена специальная операция по пресечению деятельности организованных преступных групп, занимающихся хищением золотосодержащих материалов с предприятий и рудников в Акмолинской области.

13 июля в Атырауской области пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы. Как сообщили в департаменте КНБ Атырауской области, в группировке состояли спортсмены и приверженцы деструктивных религиозных течений.

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