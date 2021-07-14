В Атырауской области задержаны бандиты, вымогавшие деньги у таксистов

АТЫРАУ. 13 ИЮЛЯ - В Атырауской области пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте КНБ Атырауской области, в группировке состояли спортсмены и приверженцы деструктивных религиозных течений.

Участники группировки на протяжении длительного вымогали денежные средства у водителей маршрутных такси ("Атырау-Уральск-Атырау"), в том числе, под угрозой применения физического насилия. Задержаны 4 активных участника ОПГ. По месту жительства фигурантов и их близких связей обнаружены и изъяты 3 единицы различных видов оружия и боеприпасы к ним, а также документальные материалы (чеки, журналы, банковские карточки), подтверждающие их преступную деятельность".

Лидер группы водворен в следственный изолятор, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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