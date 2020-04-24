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В Караганде осужден водитель Лексуса, который в нетрезвом состоянии совершил массовое ДТП

23.04.2020, 21:12 11746
Караганда. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Караганде осужден водитель Лексуса, который в нетрезвом состоянии совершил массовое ДТП, в результате которого погибла женщина, передает Kazakhstan Today.
 
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.
 
Кроме того, осужденный должен будет возместить матери погибшей компенсацию за моральный вред в размере 10 миллионов тенге.
 
Как сообщалось ранее, ДТП произошло 20 октября в микрорайоне Степной-4. Пьяный водитель врезался в пять автомобилей во дворе многоэтажного дома, после чего уснул в автомобиле. В результате ДТП пострадали 25-летний мужчина и 29-летняя женщина. 
 

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