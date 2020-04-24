Караганда. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Караганде осужден водитель Лексуса, который в нетрезвом состоянии совершил массовое ДТП, в результате которого погибла женщина, передает Kazakhstan Today.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.

Кроме того, осужденный должен будет возместить матери погибшей компенсацию за моральный вред в размере 10 миллионов тенге.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло 20 октября в микрорайоне Степной-4 . Пьяный водитель врезался в пять автомобилей во дворе многоэтажного дома, после чего уснул в автомобиле. В результате ДТП пострадали 25-летний мужчина и 29-летняя женщина.

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