Караганда. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Караганде осужден водитель Лексуса, который в нетрезвом состоянии совершил массовое ДТП, в результате которого погибла женщина, передает Kazakhstan Today.
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.
Кроме того, осужденный должен будет возместить матери погибшей компенсацию за моральный вред в размере 10 миллионов тенге.
Как сообщалось ранее, ДТП произошло 20 октября в микрорайоне Степной-4. Пьяный водитель врезался в пять автомобилей во дворе многоэтажного дома, после чего уснул в автомобиле. В результате ДТП пострадали 25-летний мужчина и 29-летняя женщина.
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