В Караганде вынесли приговор по делу о хищении 339 млн тенге сельхозсубсидий

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Караганда. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде вынесен обвинительный приговор по факту хищения государственных субсидий на сумму 339 млн тенге, выделенных на удешевление стоимости молока в рамках национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", - В Караганде вынесен обвинительный приговор по факту хищения государственных субсидий на сумму 339 млн тенге, выделенных на удешевление стоимости молока в рамках национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.





Как сообщили в АФМ, глава крестьянского хозяйства в сговоре с местным ветеринарным врачом для получения субсидий предоставляли фиктивные документы о наличии крупного рогатого скота, а также о производстве и реализации молочной продукции. На деле же в распоряжении крестьянского хозяйства имелась лишь небольшая непригодная к осуществлению производственной деятельности животноводческая база, производство и переработка молочных изделий в действительности не осуществлялась.





Часть из похищенных субсидий подозреваемые использовали на приобретение 60 голов племенных быков - производителей мясной породы, в результате чего получили дополнительный преступный доход в виде субсидий в размере 9 млн тенге", - рассказал в ведомстве.





Приговором суда подозреваемые признаны виновными по статьям УК РК "Мошенничество", "Легализация денег, полученных преступным путем" и "Неправомерные уничтожение или модификация информации", им назначено от 5 до 6 лет лишения свободы.





Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск управления сельского хозяйства в размере 339 млн тенге.





Приговор не вступил в законную силу.



