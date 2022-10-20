В Карагандинской сауне выявили секс-притон

Банное заведение работает в круглосуточном режиме. Его администратором является 27-летняя женщина, обязанностью которой является организация работы обслуживающего персонала и подготовка к приему клиентов, но помимо этого предприимчивая дама организовала дополнительную услугу", - проинформировали в полиции.
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В ходе проверки по месту жительства подозреваемых в качестве вещественных доказательств изъяты 53 туши сайгаков, 12 рогов, незарегистрированное охотничье ружье 12-го калибра, ножи и два джипа", - сообщает Polisia.kz.
Само слово "отстрел" и то, что оно в себе несет, однозначно дискредитирует озвученную президентом страны идею о милосердной нации в контексте отношения к животным. С моральной и этической точки зрения предложение по отстрелу также не выдерживает никакой критики", - заявил Сергей Снегирев.
Насильник малолетней девочки получил 22 года тюрьмы в Павлодаре
В судебном заседании подсудимый вину свою не признал, в содеянном не раскаялся. Вместе с тем в ходе судебного заседания подсудимый признал полностью то, что он совершил иные насильственные действия сексуального характера, и показал, что, действительно, в указанный период времени 10 сентября и 24 декабря 2021 года совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней", - сообщил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух молодых людей, 18 и 20 лет: один был за рулем, другой, предположительно, произвел выстрел по потерпевшему. Задержанный дал признательные показания", - сообщает Polisia.kz.
Покидая место драки на автомашине, один из них выстрелил в 24-летнего мужчину и на автомобиле скрылся с места происшествия. Потерпевший с огнестрельным ранением был доставлен в медицинское учреждение", - проинформировали в полиции.
Вещественные доказательства изъяты. Ведется расследование. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Личности остальных участников этого инцидента установлены, предпринимаются меры к их задержанию", - добавили в полиции.
У пациента огнестрельные ранения. Повреждены правое бедро и половые органы. Кроме того, имеется ножевое ранение на спине, между лопатками. Кости не задеты", - сообщили в управлении здравоохранения.
В Актобе осудили бывшего начальника СИЗО за взятку
Актобе. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 7 сентября 2022 года Ә., будучи начальником учреждения КА-168/3 ДУИС по Актюбинской области, получил 450 000 тенге в качестве взятки за перевод подсудимого Д. из помещения камерного типа в казарму во время отбывания наказания и обеспечения его работой в будущем, сообщает пресс-служба суда № 2 Актобе.
Судом № 2 Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении Ә., обвиняемого в получении взятки (статья 366, часть 2, УК).
В судебном заседании подсудимый вину полностью признал. Вина подсудимого подтверждается результатами негласных следственных действий и признательными показаниями.
Прокурор просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.
Санкция статьи 366, часть 2, УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50-кратной до 60-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность подсудимого, судом признано чистосердечное раскаяние, наличие малолетнего ребенка. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность подсудимого, - нарушение принятой им присяги.
Суд, принимая во внимание, что Ә. совершено коррупционное правонарушение, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Приговор суда не вступил в законную силу.
В Шымкенте огласили приговор чиновницам, похитившим свыше 600 миллионов тенге
В 2018-2021 годах начальник отдела, главный бухгалтер управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента Асанбекова, главный бухгалтер подразделения этого управления "Мәдениет үйі" концерттік ұйымы" Баймашева, бухгалтер Дауренова, частный предприниматель Амиркулова группой лиц по предварительному сговору присвоили 609 млн 285 тысяч тенге государственных средств", - говорится в сообщении.
Суд назначил: Асанбековой - 8 лет, Баймашевой - 7 лет 6 месяцев, Амиркуловой - 7 лет лишения свободы; Дауреновой - 7 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
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Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?