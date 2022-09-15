В Алматы выявлен трехэтажный секс-притон

АЛМАТЫ. 13 СЕНТЯБРЯ - В Медеуском районе города Алматы полицейскими выявлен трехэтажный секс-притон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Polisia.kz, в трехэтажном коттедже 15 комнат и сауна. Рабочий процесс в заведении контролировали два администратора.
Они и еще 20 девушек, работающих в салоне в качестве массажисток, были задержаны. Их возраст от 20 до 28 лет. "Сотрудницы" этого заведения - приезжие из других областей Казахстана. Их личности проверены на причастность к каким-либо правонарушениям. Управлением полиции Медеуского района собран материал административного производства по статье 450 КоАП (Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества). Установлен и владелец указанного салона - это гражданин Ж., 1988 года рождения. Он также привлечен к ответственности", - проинформировал начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы Жанат Нургалиев.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте несовершеннолетних вовлекали в занятие проституцией.