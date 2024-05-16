В Казахстан добровольно вернулся еще один сообщник Мухтара Аблязова

Он был объявлен в международный розыск

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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел РК из Турции экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в разбое, убийстве и угоне. Об этом - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел РК из Турции экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в разбое, убийстве и угоне. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.





В марте 2022 года на территории Алматинской области подозреваемый вместе со своим братом совершил разбойное нападение на водителя грузовика, перевозившего табачную продукцию на сумму свыше 300 млн тенге. Убив водителя, преступники избавились от трупа, закопав его в придорожной яме. После совершения преступления один из подозреваемых был задержан и в последующем осужден, второму удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в международный розыск", - проинформировали в Генпрокуратуре.





Сообщается, что в августе 2023 года фигурант задержан на территории Турции. В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны.





За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.