15.05.2024, 11:34 37866
В Казахстан добровольно вернулся еще один сообщник Мухтара Аблязова
Фото: polisia.kz.
Рассказать друзьям
Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан добровольно вернулся еще один сообщник Мухтара Аблязова - Алексей Богданов, находившийся в розыске с 2009 года, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
По результатам разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом подозреваемого Богданов изъявил желание возвратиться в Казахстан и оказывать содействие следствию, о чем направил письменное заявление. 15 мая при содействии Интерпола МВД РК Богданов прибыл из города Брюсселя в город Алматы", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что он выступал номинальным представителем офшорной компании Metropolitan Manageres Corp, председателем правления ЗАО "Беловодский крахмалопаточный комбинат" и специалистом ТОО "Маис Агро", использованных в хищении денежных средств банка на сумму свыше 300 млн тенге.
С учетом добровольного возвращения подозреваемого, полного признания вины и сотрудничества со следствием ранее избранная в отношении Богданова мера пресечения в виде содержания под стражей изменена на залог. В настоящее время проводятся следственные действия с участием подозреваемого. Досудебное расследование продолжается", - добавили в агентстве.
Ранее суд Соединенных Штатов Америки признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из "БТА Банка" и отмывал их в США.
новости по теме
15.05.2024, 14:52 32576
Экс-полицейского подозревают в изнасиловании трехлетней девочки в Актюбинской области Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актобе. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший полицейский задержан в Актюбинской области по подозрению в изнасиловании трехлетней девочки.
По факту насильственных действий сексуального характера начато досудебное расследование. Подозреваемый установлен и доставлен в отдел полиции. Назначены все необходимые экспертизы, по заключениям которых будет принято законное решение", - сообщили в ДП Актюбинской области.
Ранее в фонд "НеМолчи" обратилась мать пострадавшего ребенка.
По словам мамы, девочка приехала от родственников отца и стала жаловаться на дядю, который делал больно", - говорится в публикации фонда в соцсетях.
Сообщается, что мать сразу подала заявление в полицию, но опасается, что подозреваемый откупится, поскольку ранее работал сотрудником полиции и занимал руководящую должность в акимате.
Дополнено 15.05.2024, 21.02
По данному обращению обеспечен незамедлительный выезд следственно-оперативной группы. Зарегистрировано уголовное дело, в рамках которого назначены и проведены необходимые экспертизы. По предварительным данным судмедэксперта, телесных повреждений в области половых органов у малолетнего не имеется", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
В ведомстве добавили, что уголовное дело принято к производству следственного управления департамента полиции. Проводится тщательная проверка всех обстоятельств. Все следственные мероприятия проводятся с участием процессуального прокурора. Расследование находится на особом контроле начальника департамента полиции.
Напомним, насильник ребенка получил пожизненный срок в Семее.
15.05.2024, 09:55 40471
Подозреваемый в убийстве экстрадирован из Турции в Казахстан
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел РК из Турции экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в разбое, убийстве и угоне. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В марте 2022 года на территории Алматинской области подозреваемый вместе со своим братом совершил разбойное нападение на водителя грузовика, перевозившего табачную продукцию на сумму свыше 300 млн тенге. Убив водителя, преступники избавились от трупа, закопав его в придорожной яме. После совершения преступления один из подозреваемых был задержан и в последующем осужден, второму удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в международный розыск", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Сообщается, что в августе 2023 года фигурант задержан на территории Турции. В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны.
За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
14.05.2024, 16:45 67031
Суд пересмотрел наказание сыну Даулета Турлыханова за избиение супружеской пары
Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн тенге каждому
Рассказать друзьям
Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд пересмотрел уголовное дело в отношении Болата Нурасыла - сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова за избиение супружеской пары.
В октябре 2023 года Болат Нурасыл был осужден приговором Военного суда Алматинского гарнизона за избиение супружеской пары адвокатов.
Судом было назначено наказание в виде штрафа в размере 500 МРП (1 725 000 тенге). Также в пользу потерпевших взысканы сумма морального вреда по 500 тысяч каждому и расходы по оплате услуг представителя в сумме 1 600 000 тенге.
Апелляционная инстанция изменила приговор суда, с Болат Н. взысканы в пользу потерпевших расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в сумме 400 000 тенге. Кассационное рассмотрение состоялось по ходатайству потерпевших, которые просили изменить судебные акты и назначить ему наказание, связанное с лишением свободы. По итогам рассмотрения уголовного дела судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда изменила судебные акты, Болату Н. назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн тенге каждому", - сказано в сообщении ВС РК.
14.05.2024, 11:28 77371
В тюрьмах Алматинской области заключенные играли в онлайн-казино и оформляли кредиты
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Серьезные нарушения в исправительных учреждениях Алматинской области выявила прокуратура региона.
Заключенные использовали мобильные телефоны для осуществления онлайн-покупок, оформления кредитов и участия в азартных играх через букмекерские конторы и онлайн-казино, где общий оборот денежных средств составил более 3 млрд тенге. Используя мобильные устройства, осужденные учреждения № 10 торговали как запрещенными, так и разрешенными предметами прямо в стенах учреждения", - рассказали в ведомстве.
По данному факту прокуратурой Алматинской области проведено досудебное расследование по статье 361 УК РК "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".
Приговором Илийского районного суда трое сотрудников данного учреждения приговорены к различным мерам наказания.
Прокуратура также начала досудебные расследования по статье 361 в отношении сотрудников учреждения № 12 и № 57. Начальник учреждения № 57 взят под стражу.
Выявленные факты свидетельствуют о продолжающихся нарушениях в уголовно-исполнительной системе, в том числе с участием самих сотрудников учреждения", - подчеркнули в прокуратуре.
14.05.2024, 11:24 78061
Избиение братьев сотрудниками полиции в Кокшетау: возбуждено уголовное дело
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Кокшетау. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области по факту нанесения телесных повреждений жителям Кокшетау сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Подозреваемыми признаны четыре сотрудника, им предъявлены обвинения. Сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Расследование уголовного дела находится на моем личном контроле", - заявил начальник департамента полиции Акмолинской области Нурсултан Мукашев.
Он заверил, что будет проведено тщательное объективное и всестороннее расследование.
Напомним, жительница Кокшетау выступила с обращением на имя президента страны, в котором рассказала, что на ее родных братьев 17 и 18 лет напали находившиеся при исполнении сотрудники спецподразделения МВД "Арлан".
14.05.2024, 11:05 78946
Тело подростка обнаружили в одном из сел Жамбылской области
Возбуждено уголовное дело
Рассказать друзьям
Тараз. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Тело несовершеннолетнего мальчика обнаружили возле одного из домов в селе Сыпатай батыра Жамбылской области.
Сообщение в Меркенский РОП поступило из центральной районной больницы 13 мая.
По факту смерти подростка начато досудебное расследование, назначены экспертизы. По горячим следам сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний и водворен в ИВС. Кроме того, в отношении него проводится досудебное расследование за незаконное ношение холодного оружия", - сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области.
Напомним, 13 мая в Павлодаре школьник ранил ножом учителя и одноклассника. Аким города созвал совещание по вопросам безопасности в школах.
Напомним, в феврале прошлого года учащийся 9-го класса школы № 4 Петропавловска напал с ножом и топором на учеников. Пострадали трое детей. Подростка осудили, ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет и 9 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.
13.05.2024, 21:07 97676
Экс-глава "Атамекена" Аблай Мырзахметов получил пять лет лишения свободы
Фото: atameken.kz
Рассказать друзьям
Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении экс-председателя правления нацпалаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда.
Ранее сообщалось, что Аблая Мырзахметова обвиняют в получении взятки в размере 30 млн долларов от родного брата Кайрата Боранбаева. По версии обвинения, взятку Талгат Боранбаев передал Мырзахметову за содействие в прекращении уголовного дела в отношении Кайрата Боранбаева.
Подсудимый признал вину, просил назначить справедливое наказание. Защитники просили суд прекратить производство по делу.
Приговором суда Мырзахметов признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и осужден к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и субъектах квазигосударственного сектора на срок 10 лет, с конфискацией в доход государства денег, добытых преступным путем, в сумме 5,8 млрд тенге.
Суд постановил внести представление президенту РК о лишении Аблая Мырзахметова государственных наград: ордена "Құрмет" и ордена "Барыс" III степени.
Арест, наложенный на имущество Мырзахметова, сохранен.
Приговор суда не вступил в законную силу.
13.05.2024, 20:42 73791
В Алматы произошло очередное нападение на водителя автобуса
Подозреваемые задержаны и находятся под стражей
Рассказать друзьям
Алматы. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 10 мая в Алматы водитель автобуса получил ножевое ранение. Сообщается, что инцидент произошел на пересечении улиц Жандосова и Рыскулова.
Указанное преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Досудебное расследование продолжается. По уголовному делу назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Напомним, вечером 22 декабря 2023 года близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили. Позже в Сети появилось видео избиения водителя. 25 декабря в полиции сообщили, что дебошир, ударивший женщину-водителя, арестован.
Читаемое
15.05.2024, 09:21В СКО заместителя районного акима подозревают в получении взятки 15.05.2024, 09:1773771Крупный стройобъект сносят в предгорье Алматы 15.05.2024, 10:3371076Аким Павлодара считает, что напавший с ножом на учителя и одноклассника школьник нуждался в помощи 15.05.2024, 13:3663046В Казахстане могут вернуть прежние часовые пояса 15.05.2024, 16:1854406Нелегальную мечеть закрыли в Астане 09.05.2024, 09:47189666Создать бесшовную логистику в ЕАЭС призвал президент Казахстана 10.05.2024, 16:59175641Чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Целительница" прибудет в Алматы 10.05.2024, 16:22171876Телерадиовещание отключат в Казахстане 15 мая 11.05.2024, 11:49161986Паводки в Казахстане: в свои дома вернулись более 54 тысяч человек 10.05.2024, 11:54161481Критически высокий износ теплосетей выявили в 12 городах Казахстана 02.05.2024, 13:40331621ЕБРР приглашает женщин-предпринимателей на программу обучения "Женщины в микробизнесе" 26.04.2024, 15:16327761Около 230 гектаров земли возвращены в рекреационную зону в Алматы 02.05.2024, 12:40311266В первом квартале в бюджет Казахстана поступило 4,5 трлн тенге - Минфин 04.05.2024, 18:35297436В "Казахтелекоме" приняли решение по Tele2 и Altel 04.05.2024, 16:37293511Транзит российского газа через Казахстан в Китай составит около 35 млрд кубометров в год
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?