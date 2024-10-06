В Казахстане задержали находящегося в международном розыске преступника   

В Астане прошло 55-е заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ

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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подпольная деятельность филиала ИГИЛ "Вилаят Хорасан" представляет повышенную угрозу странам СНГ, сообщил в ходе 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб содружества председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Ермек Сагимбаев.





Недавние теракты демонстрируют, что эта группировка стремится увеличить свой потенциал и сохранить свою международную направленность", - цитирует Сагимбаева Sputnik Казахстан .





Среди других угроз он назвал трансграничную преступность и нелегальную миграцию.





В борьбе с наркотрафиком приходится обращать все больше внимания на синтетические наркотики. Эти угрозы требуют кооперации "безопасников" и других силовых структур государств СНГ, подчеркнул глава КНБ.





В работе заседания приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета и Антитеррористического центра СНГ.





По итогам заседания, главы специальных ведомств пришли к единому мнению о необходимости расширения форм и направлений сотрудничества, а также укрепления взаимодействия в работе по обеспечению безопасности государств СНГ.