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В КНБ сообщили подробности задержания Масимова

13.07.2022, 20:48 24831
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - При содействии спецслужб РФ на восточном участке казахстанско-российской границы при попытке ее незаконного перехода вне пунктов пропуска была задержана группа лиц из числа граждан Казахстана и России, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Среди них установлен объявленный в розыск экс-начальник департамента полиции по Павлодарской области Нурлан Масимов, первоначально представившийся вымышленным именем, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
В рамках имеющихся договоренностей 13 июля Масимов был передан российской стороной сотрудникам Пограничной службы КНБ, затем после необходимых фильтрационных и опросных мероприятий препровожден по компетенции инициатору розыска - Антикоррупционной службе.
 
Ранее сообщалось, что брат Карима Масимова задержан при попытке пересечь границу.
 

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В Алматы пресекли деятельность рейдерской группы по захвату бизнес-структур

14.07.2022, 21:11 1221
АЛМАТЫ. 14 ИЮЛЯ - ДЭР по Алматы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность группы лиц, которая долгое время промышляла рейдерскими захватами известных бизнес-структур, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Злоумышленники при помощи насилия, угроз и шантажа заставляли известных предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность, сообщает пресс-служба АФМ.
 
На сегодня в ДЭР находятся дела по 4 заявлениям о рейдерских захватах, совершенных указанной группой лиц в Алматы и Алматинской области.
 
Имеется информация о совершении аналогичных преступлений как минимум еще в трех регионах страны.
 
Помимо этого, группа активно занималась теневым бизнесом, доходы от которой легализовывались путем приобретения дорогой недвижимости, машин и др. 
 
В настоящее время активные члены группы задержаны.
 
Досудебное расследование продолжается, иная информация в силу статьи 201 УПК разглашению не подлежит.


 

Автомобиль закидали камнями на Алаколе, пострадал ребенок

14.07.2022, 15:39 6081
Автомобиль закидали камнями на Алаколе, пострадал ребенок
Фото: Facebook/Dina Tansari
ТАЛДЫКОРГАН. 14 ИЮЛЯ - Вблизи Алаколя автомобиль, в котором находилась семья с четырьмя детьми, пьяный дебошир забросал камнями. В результате пострадала восьмилетняя девочка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О происшествии сообщила в соцсети правозащитница Дина Тансари. 
 

В Алматинской области пьяный мужчина кидал камни по проезжающей машине. В машине было четверо детей и родители. Восьмилетняя девочка пострадала. Подозреваемый на свободе! Декриминализация побоев и легкого вреда здоровью приводит вот к таким результатам! Можно бить, портить имущество и будет вам за это штраф!" - написала Тансари.

 
Она также опубликовала сообщение областного департамента полиции по данному факту. По данным полиции, нападение произошло 10 июля, супруги вместе с детьми в тот момент искали пансионат у побережья. В селе Акши их автомобиль забросал камнями неизвестный. 
 

В результате автомашине были причинены технические повреждения, а также серьезные травмы получила их 8-летняя дочь. В ходе организованных розыскных мероприятий задержан один из отдыхающих, оказавшийся 28-летним жителем Жаркента. В своих показаниях мужчина пояснил, что находился в алкогольном опьянении. По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 293 УК РК (Хулиганство)", - говорится в сообщении.

 
Также в полиции уточнили, что пострадавшая девочка госпитализирована в детскую областную больницу. На время расследования в отношении правонарушителя избрана мера принуждения "обязательство о явке".
 

В Петропавловске задержали насильника 8-летней девочки

14.07.2022, 13:18 8656
В Петропавловске задержали насильника 8-летней девочки
Фото: pixabay.com
ПЕТРОПАВЛОВСК. 14 ИЮЛЯ - В Петропавловске задержали подозреваемого в изнасиловании 8-летней девочки, сообщили в областной прокуратуре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

13 июля 2022 года в дневное время в городе Петропавловске в районе Подгора произошло изнасилование девочки в возрасте 8 лет. По подозрению в совершении данного преступления органами полиции оперативно по горячим следам установлен и задержан с водворением в ИВС УП города Петропавловска ранее судимый за тяжкие преступления 27-летний житель Айыртауского района Северо-Казахстанской области, отбывающий наказание в учреждении минимальной безопасности в селе Ольшанка Кызылжарского района", - проинформировали в прокуратуре.

 
Сообщается, что ранее постановлением Атбасарского районного суда Акмолинской области от 2 декабря 2021 года подозреваемый был переведен из учреждения максимальной безопасности в учреждение минимальной безопасности. По прибытии в село Ольшанка он трудоустроен в качестве разнорабочего в соответствии с требованиями Трудового Кодекса РК и УИК РК.
 
По данному факту управлением полиции Петропавловска начато расследование по статье 120, часть 4, УК РК (Изнасилование в отношении малолетней). По делу проводятся необходимые следственные действия, назначена группа процессуальных прокуроров.
 

Дело находится на особом контроле прокуратуры области. Кроме того, прокуратурой области будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц уполномоченных органов", - добавили в прокуратуре.

 

В Алматы изъято более 1,5 тысячи литров контрафактных дезинфицирующих средств

14.07.2022, 09:43 11356
АЛМАТЫ. 14 ИЮЛЯ - Факт незаконного изготовления и реализации контрафактных дезинфицирующих средств марки «Септохим» в крупном размере выявлен в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

В Алматы задержаны лица, незаконно производившие дезинфицирующие средства, установлены офис компании и производственный цех.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, изъяты более 300 бутылей емкостью 5 литров каждая с этикетками. 

По информации ведомства, сумма материального ущерба от незаконно изготовленных и реализованных контрафактных товаров превысила 20 млн тенге. 

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. 


 

В Алматы обнаружили очередной тайник с арсеналом оружия

13.07.2022, 19:38 26106
В Алматы обнаружили очередной тайник с арсеналом оружия
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 13 ИЮЛЯ - Схрон с оружием нашли сотрудники криминальной полиции города при содействии ДКНБ в Медеуском районе города на территории одного из садоводческих товариществ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В тайнике были припрятаны гладкоствольный карабин "Сайга-410К", похищенный во время январских беспорядков из оружейного магазина в Алмалинском районе, травматический пистолет ПМ, два гладкоствольных ружья ИЖ, патроны от пистолета системы Макаров, калибра 9 мм, патроны 12-го калибра, а также патроны калибра 7,62, сообщает Polisia.kz
 
Изъятое оружие направлено на экспертизу. Данный факт зарегистрирован в УП Медеуского района по статье 287, часть 3, УК РК. Происхождение арсенала станет известным после проведения следственных действий и оперативных мероприятий.
 

Экс-аким Кентау получил 10 лет лишения свободы

13.07.2022, 19:24 26621
АЛМАТЫ. 13 ИЮЛЯ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимых экс-акима Кентау Даурена Махажанова, а также посредников Б. и Т., передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Судом установлено, что подсудимый Даурен Махажанов, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, вынудил директора ТОО предоставить ему 50 млн тенге от договора государственно-частного предпринимательства за покровительство. После чего для получения незаконного вознаграждения привлек своих знакомых Б. и Т., которые были задержаны при получении денег, сообщает на своей странице в Facebook Алматинский городской суд. 
 
Подсудимые в суде свою вину не признали.
 
Приговором суда Даурен Махажанов признан виновным в получении взятки, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в учреждениях уголовно исполнительной системы максимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.
 
Б. признан виновным в даче взятки, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.
 
Т. признан виновными в даче взятки, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев в учреждениях уголовно исполнительной системы минимальной безопасности с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 
Напомним, в феврале Антикоррупционной службой по Алматы начато досудебное расследование в отношении акима Кентау Даурена Махажанова по факту получения взятки в особо крупном размере.
 

Брат Карима Масимова задержан при попытке пересечь границу

13.07.2022, 18:21 27786
Брат Карима Масимова задержан при попытке пересечь границу
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - При попытке пересечь границу задержан разыскиваемый Нурлан Масимов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате оперативно-розыскных мер 13 июля Антикоррупционной службой совместно с Пограничной службой при попытке пересечения государственной границы с Россией по поддельным документам на территории ВКО задержан Нурлан Мырзаханович Масимов, сообщает Антикоррупционная служба РК в своем Telegram-канале. 
 
Экс-начальник департамента полиции Павлодарской области разыскивался за совершение особо тяжкого коррупционного преступления.
 
Ранее сообщалось, что Нурлан Масимов, 1973 года рождения, разыскивается за совершение особо тяжкого коррупционного преступления.
 
В Агентстве по противодействию коррупции РК отметили, что за предоставление информации о местонахождении Нурлана Масимова предусмотрено вознаграждение до 12 млн тенге.
 

Наркоплантации выявили из космоса в Казахстане

13.07.2022, 17:48 28771
Наркоплантации выявили из космоса в Казахстане
Фото: пресс-служба МЦРИАП
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - Аэрокосмический комитет МЦРИАП РК, АО "НК "Казакстан Гарыш Сапары" совместно с МВД РК в рамках операции "Карасора" выявляют наркоплантации с помощью космического мониторинга, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Один из эффективных методов обнаружения ареалов наркосодержащих растений - дистанционное зондирование Земли, опыт применения которого изучен и поэтапно внедряется специалистами АО "НК "Казакстан Гарыш Сапары". В ходе космического мониторинга в 2022 году была охвачена территория площадью 686 000 квадратных километров, на которой выявлены участки, пораженные культивацией каннабиса. Участки расположены в Туркестанской, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской и Кызылординской областях", - рассказал председатель Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК Баубек Оралмагамбетов.

 
Как сообщает пресс-служба МЦРИАП, с помощью космомониторинга в 2019 году в Кызылординской и Жамбылской областях были выявлены 123 наркопосева, в 2020 году - 94, а в 2021 году только на территории Кызылординской области - 77.
 
Верификация данных космического мониторинга осуществляется посредством выезда сотрудников АО "НК "Казакстан Гарыш Сапары" в сопровождении специальных подразделений МВД на места обнаружения наркоплантаций.
 

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