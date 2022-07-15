В КНБ сообщили подробности задержания Масимова

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - При содействии спецслужб РФ на восточном участке казахстанско-российской границы при попытке ее незаконного перехода вне пунктов пропуска была задержана группа лиц из числа граждан Казахстана и России, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Среди них установлен объявленный в розыск экс-начальник департамента полиции по Павлодарской области Нурлан Масимов, первоначально представившийся вымышленным именем, сообщает пресс-служба КНБ РК

В рамках имеющихся договоренностей 13 июля Масимов был передан российской стороной сотрудникам Пограничной службы КНБ, затем после необходимых фильтрационных и опросных мероприятий препровожден по компетенции инициатору розыска - Антикоррупционной службе.