В Кокшетау поступили сообщения о минировании школ

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Кокшетау. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Школы Кокшетау проверяют полицейские после сообщения о заложенных взрывных устройствах.

28 октября в центр оперативного управления полиции поступило сообщение о том, что в школе-интернате № 3 "Дарын" заложено взрывное устройство.

По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции и другие экстренные службы. Территория школы была оцеплена, эвакуированы учащиеся, преподавательский состав и администрация школы. Специалистами-взрывотехниками и кинологами помещения школы исследованы, взрывных устройств не обнаружено", - информирует Polisia.kz .

В дальнейшем в полицию поступили сообщения о взрывных устройствах в других средних учебных заведениях, где соответствующими службами проводятся проверки.

Полицейские просят граждан не поддаваться панике, не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным сообщениям.



