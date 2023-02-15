14.02.2023, 21:17 5086
В Костанае пресекли канал поставки "синтетики" в регион
Подозреваемые намеревались распространить 1,5 кг "синтетики" на территории региона
Фото: пресс-служба МВД РК
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Костанай. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе спецоперации сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области установили хозяев интернет-магазина, занимавшегося сбытом "синтетики", сообщает пресс-служба МВД РК.
Изъяты незаконно культивируемые наркосодержащие растения, которые выращивались по месту проживания задержанных.
Подозреваемые намеревались распространить 1,5 кг "синтетики" на территории региона. Интернет-магазин, которым занимались два 27-летних и два 29-летних местных жителя, действовал около 4 месяцев", - рассказал заместитель начальника ДП Костанайской области Дюсембай Байбусунов.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Проводятся необходимые следственные действия.
Ранее атырауские полицейские изъяли 1,2 килограмма синтетических наркотиков у преступной группы из Тараза.
В Алматы повар элитного ресторана получил пять лет за наркопреступление.
В Астане задержали 33-летнюю закладчицу "синтетики". Общий вес изъятого мефедрона составил более 730 граммов. Это около 1500 разовых доз.
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14.02.2023, 13:40 17966
В Алматы родители пытались продать за 2 млн тенге новорожденного малыша
Супружеская пара воспитывает еще двоих детей
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Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новорожденного малыша пытались продать родные родители за 2 млн тенге в Алматы. При координации прокуратуры в Алмалинском районе Алматы оперативниками УБОП и полицейскими спецназа была проведена спецоперация по задержанию подозреваемых супругов, сообщает Polisia.kz.
Задержаны гражданка Б. 1998 года рождения и ее супруг - гражданин Б. 1991 года рождения. За несколько часов до этого женщина была выписана из родильного дома, откуда пара сразу направилась на сделку. Своего сына они оценили в 2 млн тенге. Следует отметить, что "потенциальных родителей" для еще не родившегося дитя супруги искали заблаговременно. Денежные средства, вырученные за продажу новорожденного, были изъяты в ходе задержания. Они приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 135 УК РК. В рамках уголовного дела проводятся оперативно-следственные мероприятия", - сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции города Алматы Жанат Нургалиев.
Установлено, что у этой супружеской пары уже есть двое детей. Вину в совершении тяжкого преступления они признали полностью.
Ранее сообщалось, что в Атырау задержана 32-летняя жительница Западно-Казахстанской области, которая подозревается в продаже двоих детей в возрасте 1 и 2 лет.
14.02.2023, 12:42 17821
Из Польши в Казахстан экстрадирован один из руководителей финпирамиды
Фото: Polisia.kz
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством юстиции Польши удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданина К., разыскиваемого за руководство финансовой пирамидой QI Trade Kazakhstan в составе транснациональной организованной группы. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Он подозревается в том, что в период с 2018 по 2020 годы в целях хищения чужого имущества, будучи одним из руководителей финансовой пирамиды, организовал незаконную схему по привлечению денежных вкладов в лжепроекты, создав иллюзию выплат больших процентов", - проинформировали в ведомстве.
В результате преступных действий участников организованной группы более 1345 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 6,3 млрд тенге.
После совершения преступлений К. скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск. Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел подозреваемый К. экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны", - сообщили в Генпрокуратуре.
Отмечается, что за совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.
Следует отметить, что высокий уровень сотрудничества между нашими государствами в уголовно-правовой сфере позволил впервые экстрадировать подозреваемое лицо в Казахстан, несмотря на отсутствие с Польшей двустороннего договора о выдаче", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Алматы осудили организаторов финпирамиды, обманувших граждан на 6 млрд тенге.
14.02.2023, 11:36 19046
Арыстанбеку Мухамедиулы вновь продлили арест
Срок содержания под стражей продлен на два месяца
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему министру культуры и спорта Республики Казахстан, а также бывшему директору Национального музея Республики Казахстан Арыстанбеку Мухамедиулы на два месяца продлили срок содержания под стражей.
13 февраля 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок нахождения под стражей подозреваемого Мухамедиулы на два месяца", - говорится в сообщении следственного столичного суда.
Ранее Антикоррупционной службой в рамках расследование в отношении бывшего директора Национального музея Республики Казахстан Мухамедиулы был задержан бывший заместитель директора музея Нуразхан А.Ш.
В сговоре с А. Мухамедиулы и другими лицами участвовал в хищении вверенных бюджетных средств в сумме 221 млн тенге при реализации проекта международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", - сообщили в Антикоре.
Напомним, Мухамедиулы обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан". По данным антикоррупционного ведомства, предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка 7 млрд тенге.
13.02.2023, 19:46 39511
В отношении торгового дома "ТЭК Казахстан" возбуждено уголовное дело
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по защите и развитию конкуренции завершено расследование в отношении ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТЭК Казахстан" по факту злоупотребления доминирующим положением, сообщает пресс-служба АЗРК.
По итогам расследования выявлены факты установления монопольно высокой цены на услуги "приемка, хранение и отпуск жидких, сыпучих и тарированных грузов (дизтоплива)".
Материалы расследования переданы в департамент экономических расследований по Астане. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, Агентство по защите и развитию конкуренции составило административный протокол в отношении перевозчика "Яндекс.Такси" за отказ предоставить необходимую информацию для расследования.
Агентством по защите и развитию конкуренции РК начато расследование нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении производителей - переработчиков риса в Кызылординской области.
3 февраля на расширенной коллегии Агентства по защите и развитию конкуренции глава ведомства Марат Омаров сообщил о монополизации рынка электроэнергетики и принимаемых мерах по минимизации последствий.
13.02.2023, 18:26 40766
Схрон оружия обнаружен в Алматинской области
Назначены необходимые экспертные проверки, ведется следствие
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области на автодороге Алматы - Оскемен, возле села Арма, был обнаружен схрон оружия, сообщает Polisia.kz.
Внутри полиэтиленового мешка находились гладкоствольное ружье BENELLI 12-го калибра, предположительно, похищенное во время январских событии", - проинформировали в полиции.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Конаев по часть 2 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Назначены необходимые экспертные проверки, и ведется следствие.
Также схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Таразе, информирует Polisia.kz.
Сотрудники полиции изъяли одноствольное гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-ЗК со стертыми заводскими номерами, пневматический пистолет МР-654К калибра 4,5 миллиметров, 85 патронов различного калибра.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). На оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.
Ранее сообщалось, что два схрона с оружием обнаружили в Жамбылской области.
13.02.2023, 17:57 42671
Военнослужащий предотвратил изнасилование в поезде Алматы - Петропавловск
Фото: gov.kz
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Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащий воинской части 6637, майор Ерсин Жантурин, предотвратил изнасилование в поезде Алматы - Петропавловск, сообщает пресс-служба Национальной гвардии РК.
10 февраля около 18.00, возвращаясь из очередной командировки пассажирским поездом по маршруту Алматы - Петропавловск, майор Ерсин Жантурин, передвигаясь по купейному вагону, услышал крик девушки, звавшей на помощь. Подойдя к купе, откуда шел крик, увидел, как кто-то резко закрыл двери перед ним. Силой открыв двери, он обнаружил сидевшую в углу испуганную девушку, а напротив нее мужчину, который пытался надругаться над ней. Офицер, схватив мужчину, прижал его к стене и задержал", - сообщили в пресс-службе.
Со слов девушки, мужчина, который ехал с ней в одном купе, ей незнаком. Дождавшись остановки на станции "Сарышаган", гвардеец передал данного гражданина сотрудникам полиции.
Это произошло вечером. Поужинав в вагоне-ресторане, я возвращался к себе в купе и тут услышал крики о помощи от молодой девушки. Зайдя в купе, я заметил, как некий мужчина пытается обесчестить девушку, и тут же задержал его", - рассказал майор Ерсин Жантурин.
В отношении 36-летнего уроженца Карагандинской области возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что водитель спас девушку от изнасилования в Алматы.
13.02.2023, 10:38 54036
В Петропавловске девятиклассник напал с топором и ножом на школьников Дополнено
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Петропавловск. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Девятиклассник напал на трех учеников с ножом и топором в одной из школ Петропавловска.
13 февраля ученик 9-го класса средней школы № 4 Петропавловска нанес ранения топором и ножом трем ученикам.
Двое пострадавших детей доставлены в больницу, у них колотые раны головы и предплечья. Третьему ученику оказали медпомощь на месте.
В настоящее время в школе работает следственная группа.
Дополнено 13.02.2023, 11.45
В прокуратуре Северо-Казахстанской области проинформировали, что нападавший несовершеннолетний Д. задержан сотрудниками полиции. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство".
По предварительным данным, несовершеннолетний Д. состоит на психиатрическом учете. Действиям несовершеннолетнего и администрации школы будет дана правовая оценка в рамках досудебного расследования. Остальные обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении ведомства.
Дополнено 13.02.2023, 13.20
По неподтвержденным данным, нападавший выполнял "задание" интернет-игры.
По неподтвержденным данным, нападавший девятиклассник выполнял задание интернет-игры, по которым ему нужно было срубить 4 дерева. Ими оказались ни в чем неповинные школьники", - пишет сайт "Петропавловск.news".
По данным издания, в школе до сих пор тяжелая атмосфера. Дети, ставшие свидетелями ЧП, не могут успокоиться. Вторую смену перевели на дистанционное обучение.
На сайте подчеркнули, что информацию о том, что девятиклассник состоит на учете в психоневрологическом диспансере, в управлении образования не подтвердили и не опровергли, поскольку такие дети наравне со всеми имеют право обучаться в средних школах.
В управлении здравоохранения сообщили, что двум детям после нападения потребовалась экстренная госпитализация. Им под наркозом обработали раны. Третий ребенок отпущен домой на амбулаторное лечение.
Подробную информацию о состоянии госпитализированных детей в облздраве не сообщают, ссылаясь на запрет от родителей. Остается только надеяться, что дети выживут", - пишет сайт.
Дополнено 13.02.2023, 14.53
Между тем в Минпросвещения заявили, что во всех школах страны проведут проверки безопасности.
По поручению министра просвещения РК по факту случившегося в школе города Петропавловска создана комиссия. В ее состав вошли представители комитета по охране прав детей, департамента по обеспечению качества в сфере образования, управления образования Северо-Казахстанской области", - сообщается на странице Комитета по охране прав детей в Facebook.
В ведомстве отметили, что в школе, где произошел инцидент, установлены камеры видеонаблюдения и имеется тревожная кнопка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Управлениям образования областей, городов республиканского значения поручено провести проверки безопасности во всех общеобразовательных школах страны", - сообщили в комитете.
Напомним, в сентябре прошлого года в российском городе Ижевске в школе произошла стрельба, в результате которой погибли 15 человек.
13.02.2023, 10:17 52086
Крушение самолета Bek Air под Алматы: на сотрудников КГА заведено дело о бездействии Дополнено
Фото: polisia.kz
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Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичным департаментом Агентства по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении сотрудников Комитета гражданской авиации Республики Казахстан, рассказал генеральный прокурор страны Берик Асылов в ответе на депутатский запрос.
Уголовное дело на сотрудников КГА заведено по статье 370 УК РК (Бездействие по службе). Они в 2018 году незаконно выдали сертификат летной годности аэродрома Алматы, что повлекло крушение самолета Fokker 100. Окончательная оценка действиям должностных лиц будет дана по итогам расследования.
В октябре 2021 года специалистами КГА проведено обследование летной полосы отмеченного аэропорта, где установлены отклонения от норм годности эксплуатации аэродромов. По итогам обследования принято решение о выдачи сертификата годности аэродрома с ограниченным сроком действия при условии устранения выявленных нарушений", - рассказал генпрокурор.
Говоря о принятии мер по всем объектам, построенным на приаэродромных территориях и находящимся в опасной близости от взлетно-посадочной полосы, Асылов сообщил, что органами прокуратуры выявлены многочисленные нарушения законности при предоставлении местными исполнительными органами земель вблизи аэропортов.
Он уточнил, что в соответствии законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" запрещается размещать на расстоянии ближе 15 километров от контрольной точки аэродрома места выброса пищевых отходов, строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц.
Вопреки этому запрету на приаэродромных территориях аэропортов возведено 350 объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц. Более того, расположение вблизи аэропортов полигонов твердо-бытовых отходов и несанкционированных свалок ухудшили и без того крайне нестабильную ситуацию, связанную с обеспечением безопасности воздушных перевозок", - разъяснил генпрокурор.
Так, в зоне аэропорта Алматы функционирует свыше 10 таких объектов. Без одобрения Комитета гражданской авиации в 4-километровой зоне аэропорта Шымкента возведено 1303 объекта.
По словам Асылова, подобные факты выявлены во всех регионах страны (за исключением Костанайской области), где без соответствующего согласования возведено более 100 тысяч различных строительных объектов.
Дополнено. 13.02.2023, 16.45
В Комитете гражданской авиации МИИР отметили, что КГА активно сотрудничает со следственными органами по расследованию уголовного дела в отношении сотрудников комитета.
Также отмечаем, что порядок сертификации и выдачи сертификатов годности аэродромов гражданской авиации РК регламентирован и установлен приказом и.о. министра по инвестициям и развитию РК от 24 февраля 2015 года №187 "Об утверждении Правил сертификации и выдачи сертификата годности аэродрома (вертодрома)", согласно которым сертификационное обследование проводится по типовой программе сертификационного обследования в пределах аэродрома. Сертификационное обследование проводится в строгом соответствии с указанными правилами", - сообщили в КГА.
По данным комитета, основания для отказа в выдаче сертификата годности аэродрома четко установлены правилами.
При этом, наличие объектов на приаэродромной территории, появившихся вследствие незаконной выдачи земельных участков местными исполнительными органами не является предметом сертификационного обследования и не могут служить препятствием для выдачи сертификатов годности аэродромов Республики Казахстан согласно правилам", - проинформировали в КГА.
В Комитете гражданской авиации также сообщили, что "согласно "Окончательному отчету по результатам расследования авиационного происшествия", комиссией, которая расследовала авиационное происшествие с воздушным судном АО "Бек Эйр", было установлено, что крушение воздушного судна произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета".
Это привело к сваливанию на фюзеляж непосредственно после отрыва от взлетно-посадочной полосы и выкатыванию вправо по заснеженному грунту, пробиванию периметрового ограждения аэропорта и столкновению с капитальным двухэтажным частным строением, находившимся на расстоянии 9-10 метров от указанного ограждения", - пояснили в комитете.
Согласно заключению комиссии, "причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, явилось влияние наземного обледенения".
Справочно:
Сертификационное обследование - осуществляемая уполномоченной организацией проверка аэродрома, его структурных подразделений, оборудования, эксплуатационных процедур, технологических процессов по содержанию и эксплуатации аэродрома, документации организационной структуры, а также компетентности специалистов заявителя на соответствие сертификационным требованиям;
Сертификат годности аэродрома - документ, выданный уполномоченной организацией либо уполномоченным органом в сфере гражданской авиации, удостоверяющий соответствие аэродрома и его служб всем нормам к их эксплуатации.
Крушение самолета авиакомпании Bek Air в пригороде Алматы произошло в конце декабря 2019 года. На его борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы 12 человек погибли. Самолет пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.
За махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы осуждены чиновники Талгарского района.
По информации КГА, для приведения в соответствие взлетной полосы аэропорта Алматы необходимо изъятие 230 земельных участков.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?