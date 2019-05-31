В Костанайской области замакима района приговорили к штрафу в 4,5 млн тенге за взятку

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Сошников В. признан виновным по факту получения взятки за незаконные действия и осужден к штрафу в 4,5 млн тенге, что составляет 30-кратную сумму взятки. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, в Нацбанке РК и его ведомствах, в государственных организациях, национальных компаниях и холдингах", - сообщили в пресс-службе Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции.
Отмечается, что приговор вступил в силу.
Кроме того, в АДГСПК сообщили, что департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по Жамбылской области уличен в коррупции тренер по армрестлингу управления физической культуры и спорта областного акимата.
Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме 8 млн тенге, выделенных на командировочные расходы, путем предоставления фиктивных авансовых отчетов. В связи с полным признанием вины и заявлением о применении ускоренного досудебного производства процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается", - уточнили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, сотрудник управления госдоходов Павлодара получил 1,5 млн тенге взятки. Заместитель руководителя столичного департамента юстиции Рамазанов признан виновным и осужден к 9 годам лишения свободы за покушение на получение взятки в 22 млн тенге. Главного бухгалтера столичного аэропорта подозревают в хищении более 1,3 млрд тенге.
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