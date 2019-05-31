В Костанайской области замакима района приговорили к штрафу в 4,5 млн тенге за взятку

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Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - В Костанайской области замакима Федоровского района В. Сошникова приговорили к штрафу в размере 4,5 млн тенге за взятку, передает Kazakhstan Today.

Сошников В. признан виновным по факту получения взятки за незаконные действия и осужден к штрафу в 4,5 млн тенге, что составляет 30-кратную сумму взятки. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, в Нацбанке РК и его ведомствах, в государственных организациях, национальных компаниях и холдингах", - сообщили в пресс-службе Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции.

Отмечается, что приговор вступил в силу.

Кроме того, в АДГСПК сообщили, что департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по Жамбылской области уличен в коррупции тренер по армрестлингу управления физической культуры и спорта областного акимата.

Он подозревается в хищении бюджетных средств в сумме 8 млн тенге, выделенных на командировочные расходы, путем предоставления фиктивных авансовых отчетов. В связи с полным признанием вины и заявлением о применении ускоренного досудебного производства процессуальное задержание не применялось. Расследование продолжается", - уточнили в ведомстве.

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