В Костанае вынесли приговор матери, выбросившей младенца в мусорный контейнер

Костанай. 7 июля. Kazakhstan Today - Суд Костаная №2 вынес приговор в отношении жительницы Костаная, которая выбросила новорожденного ребенка в мусорный контейнер, передает Kazakhstan Today.

Суд установил, что роды были патологическими. 27-летняя роженица приняла ребенка за мертворожденного. Поэтому статья была переквалифицирована со статьи "Убийство матерью новорожденного ребенка" на "Неосторожное причинение смерти ребенку". Женщину осудили по статье "Неосторожное причинение смерти ребенку". Ей назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, пишет alau.kz

Суд принял во внимание наличие у нее на иждивении двух малолетних детей.

Ранее сообщалось, что 23 ноября на пульт 102 поступило сообщение об обнаружении тела новорожденного ребенка в контейнере в микрорайоне Аэропорт Костаная. Позже мать младенца была найдена и задержана.

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