В Нур-Султане подозреваемого в изнасиловании, побоях и шантаже приговорили к 10 годам тюрьмы

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане подсудимому по делу об изнасиловании, побоях и шантаже суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком на 10 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С мая 2020 года, мы вели это дело, неоднократно писали о нем в СМИ, помогали потерпевшей с психологической помощью, консультировали и поддерживали", - написала лидер общественного фонда "НеМолчиKZ" Дина Тансари в Facebook .

Она привела письмо от потерпевшей, обратившейся за помощью.

Столичный насильник, сутенер и тюремщик наконец-то будет предан суду. Благодаря пробелам в отечественных законах преступнику К.М. все сходило с рук. Долгие годы избегая наказания, он проворачивал секс-аферы. В поисках легких денег терроризировал слабых, избивал стариков, женщин и детей. Находил одиноких женщин за 30, матерей одиночек и знакомился с ними, в целях шантажа и вымогательства применял к ним физическую силу, под угрозой убийством насиловал, снимал на камеру. Впоследствии заставлял оформлять кредиты на особо крупные суммы. Женщин помоложе принуждал к проституции. Подбирая индивидуальные рычаги давления к каждой жертве, заставлял писать отказные заявления. Я одна из его жертв, я с первой встречи не смогла определить криминального афериста и жестоко заплатила за это и плачу до сих пор", - написала пострадавшая.

По ее словам, она обращалась в полицию более 30 раз.

Но все это списывалось на "бытовое насилие", потому что он представлялся моим сожителем. С ним проводили профилактические беседы и через 30 минут отпускали. Он из полиции еще агрессивнее возвращался и еще сильнее колотил нас. Защитное предписание для него не было преградой. Да и чтобы добиться результата от "защитного предписания" ждать нужно месяц, и за это время добирать бонусы по побоям. Чтобы остановить беспредел, мы были в бегах, но он нас повсюду находил", - рассказала женщина.

Сегодня, 5 апреля, районный суд №2 Алматинского района Нур-Султана вынес обвинительный приговор в отношении подсудимого.

По приговору уголовного суда обвиняемый осуждён к 10 годам лишения свободы. Приговором суда подзащитная удовлетворена", - рассказала адвокат потерпевшей Саида Сулейменова.

Она также добавила, что в пользу пострадавшей судом удовлетворена выплата 5 млн тенге в качестве морального вреда.





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