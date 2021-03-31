На объекте BI Group жестоко изнасиловали девушку

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - На объекте строительного холдинга BI Group бригадир жестоко изнасиловал девушку, работавшую лифтершей. Через три дня после задержания полиция отпустила его под подписку о невыезде, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации общественного фонда "НеМолчиKZ", потерпевшая работала на стройке объекта BI Group, у субподрядчика ИП "Миленбаев" лифтером и ключницей по совместительству.

В ее обязанности входило еще выдавать краску. За краской всегда приходил бригадир маляров, из другой субподрядной организации ТОО "BIGBRO GROUP", некий Ж.Н. Этот бригадир домогался до потерпевшей ранее, но она отказывала и говорила, что у нее есть парень, старалась избегать лишних разговоров", - сказано в сообщении на странице фонда в Facebook .

Согласно информации, 21 марта 2021 года, когда рабочий день заканчивался, подозреваемый позвонил потерпевшей и сказал, что сейчас придет, "что нужно поговорить по работе, что у него есть для нее предложение получить новую работу".

Примерно в 19.30, они разговаривали у входа на стройку, потом он сказал: "Пойдем ко мне в каптерку, все объясню, а то охрана и дежурные смотрят". Там он стал рассказывать, что у него есть свободная вакансия, стал объяснять объем работы. Она выслушала его, сказала, что надо подумать и что сможет дать ответ позже. Сказала, что ее ждут, в это время ей звонил ее парень, она пообещала, что выходит, время на часах было уже 19.55", - рассказали в фонде.

Когда направилась к выходу, он напал на нее, стал душить, пока она не захрипела, повалил ее на кровать.

Она больно ударилась головой. У нее волосы зацепились за гвоздь и вырвался клок волос, она плакала и умоляла остановиться. Стал бить ее по голове и лицу. В его каптерке был кинжал, угрожая этим кинжалом, он порвал на ней джинсы и изнасиловал. Ей не переставая звонил друг, он ее потерял, тогда Ж.Н. заставил ее отключить телефон, поставить на режим "Полет", - говорится в материале "НеМолчиKZ".

Затем истязатель заставил ее пить пиво, продолжал запугивать, избивать. Это продолжалось примерно до 21.30.

Далее он захотел второго полового акта, она начала плакать, что больше так не может, что ей нужно хотя бы музыку включить, чтобы не плакать, он спросил: "Точно не будешь плакать?" - она пообещала. Он дал ей сотку, в какой-то момент она смогла отправить несколько WatsApp-сообщений знакомому-рабочему, который работал в это день в ночную смену. Она успела написать, что ее убьют и что ее насилуют, чтобы нашел ее через охранника", - рассказали правозащитники.

Рабочий отреагировал на сообщения и прибыл на место с полицией и охраной.

Как отметили в фонде, через три дня после задержания подозреваемого выпустили под подписку о невыезде.

Со слов правозащитников, на потерпевшую сразу начали оказывать давление руководство ИП "Миленбаев". Предлагали деньги, чтобы она забрала заявление. А после Наурыза она узнала, что ее уволили и на ее место пригласили другую. Когда она стала писать и требовать приказ и основание, из-за чего ее уволили, ей сообщили, что это субподрядная организация и все в ней работают неофициально.

В связи со случившимся правозащитники обратились к главе строительного холдинга BI GROUP Айдыну Жумадиловичу Рахимбаеву.

Возможно, вы не в курсе о том, что совершено тяжкое преступление на вашем объекте, поэтому мы обращаемся к вам с просьбой взять на личный контроль данную ситуацию и обеспечить потерпевшей поддержку и безопасность. Просим оградить ее от давления руководства и прекратить требования забрать заявление", - говорится в обращении.

Главу холдинга также призвали разработать и внедрить Этический кодекс для сотрудников, "который обеспечит гарантию безопасности женщинам от сексуального домогательства, сексуального насилия и любой дискриминации по признаку пола".

Возможно, вы станете первым в Казахстане руководителем, который возглавит кампанию против сексуальных домогательств на рабочем месте и эта ситуация станет ярким примером для общества", - добавили в фонде.





Напомним, экс-глава KEGOС Асет Наурызбаев обвинил застройщиков, в том числе BI Group в грязном воздухе Алматы.





Ранее сообщалось, что Антикоррупционная служба начала досудебное расследование по статье 189 УК РК (Хищение бюджетных средств в особо крупном размере), выделенных на строительство модульной инфекционной больницы в Алматы. В Сети появилась информация, что дело заведено в отношении руководителя управления комфортной городской среды города Алматы Нурашева Сапара и директора ТОО "Bi-Industrial". Однако в городском акимате эту информацию опровергли.

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