В Нур-Султане пьяный парень угнал маршрутный автобус (ВИДЕО)

Сегодня в 07.06 на канал 102 поступило сообщение от водителя маршрутного автобуса о том, что по улице Жетиген неизвестный совершил угон автобуса марки MAN SL. Со слов водителя, утром возле автопарка он завел автобус для разогрева. В то время, когда он зашел в диспетчерскую, в салон автобуса проник человек, проходивший мимо, и угнал пассажирский автобус", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.
По информации ведомства, угонщику не удалось далеко уехать. При помощи камер видеонаблюдения 28-летний житель города был задержан сотрудниками полка патрульной полиции в 07.18 на пересечении проспекта Республики и улицы Дукенулы. По результатам медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК.
Ранее сообщалось, что случайный пассажир напал на водителя и угнал его автомобиль в Акмолинской области.
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