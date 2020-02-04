В Нур-Султане пьяный парень угнал маршрутный автобус (ВИДЕО)

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане пьяный парень угнал маршрутный автобус на глазах у водителя, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в 07.06 на канал 102 поступило сообщение от водителя маршрутного автобуса о том, что по улице Жетиген неизвестный совершил угон автобуса марки MAN SL. Со слов водителя, утром возле автопарка он завел автобус для разогрева. В то время, когда он зашел в диспетчерскую, в салон автобуса проник человек, проходивший мимо, и угнал пассажирский автобус", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

По информации ведомства, угонщику не удалось далеко уехать. При помощи камер видеонаблюдения 28-летний житель города был задержан сотрудниками полка патрульной полиции в 07.18 на пересечении проспекта Республики и улицы Дукенулы. По результатам медицинского освидетельствования, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 200 УК РК.





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