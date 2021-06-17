НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - В Нур-Султане вооруженный ножом мужчина совершил разбойное нападение на магазин и взял в заложники продавца, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вчера утром в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на магазин по улице Гоголя.

В магазин ворвался неизвестный мужчина и, угрожая ножом 28-летнему продавцу, вывел ее на улицу. В это время в помещении осталась ее напарница, у которой он, под угрозой ножа, потребовал ключи от магазина, а затем закрылся изнутри с девушкой. 26-летняя продавец, оставшись наедине с разбойником, успела нажать на тревожную кнопку пульта охраны. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции, скорая медицинская помощь", - сообщили в департаменте полиции столицы.

Установлено, что магазин находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, на первом этаже. Полицейские начали вести переговоры с мужчиной через дверь. Он был крайне агрессивен и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый держал в руках кухонный нож, угрожая нанести ножевое ранение продавцу и себе. Счет шел на минуты, так как жизнь продавца находилась в опасности. В это время полицейские вошли в магазин со второго входа. В момент, когда подозреваемый отвлекся на переговоры, потерпевшая отошла от него на расстояние и полицейские произвели задержание", - рассказали в полиции.

При задержании мужчина успел нанести себе ножом колото-резаное ранение в грудную клетку. Ему была оказана медицинская помощь. Он доставлен в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.





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