В Нур-Султане вынесли приговор по делу о хищении 400 млн тенге при реставрации драмтеатра

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Районный суд №2 Алматинского района Нур-Султана поставил точку в деле о хищении 402 млн тенге при выполнении капитального ремонта и ремонтно-реставрационных работ здания русского драматического театра, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уголовное дело расследовалось в отношении указанных лиц по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в общей сумме 402 млн тенге при выполнении капитального ремонта и ремонтно-реставрационных работ здания театра", - напомнили в антикоррупционной службе.

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