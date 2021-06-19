В Нур-Султане вынесли приговор по делу о хищении 400 млн тенге при реставрации драмтеатра

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Районный суд №2 Алматинского района Нур-Султана поставил точку в деле о хищении 402 млн тенге при выполнении капитального ремонта и ремонтно-реставрационных работ здания русского драматического театра, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Приговором суда директор ГККП "Государственный академический русский театр драмы имени М. Горького" акимата Нур-Султана Касенов Е. приговорен к 9 годам лишения свободы, заместитель директора ГККП Саттыбаев Е. - к 2 годам лишения свободы условно; директор ТОО "Ади-Жан" Дастанов Д. - Д к 8 годам лишения свободы; директор ТОО "Астана-Кокше" Байсалбеков А. - к 8 годам лишения свободы; эксперт технического надзора ТОО "АДС-Сапа" Ербатыров Б. - к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы; эксперт технического надзора ТОО "СТ-Инженеринг" Кенжетаев М. - к 3 годам лишения свободы условно.
Уголовное дело расследовалось в отношении указанных лиц по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в общей сумме 402 млн тенге при выполнении капитального ремонта и ремонтно-реставрационных работ здания театра", - напомнили в антикоррупционной службе.
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