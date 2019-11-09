Директор ТОО в Нур-Султане подозревается в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере

Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Нур-Султана начато досудебное расследование в отношении директора ТОО "Астана-Кокше" по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.

"Он подозревается в хищении путем присвоения денежных средств в сумме свыше 32 млн тенге, выделенных на реставрацию здания ГККП "Государственный академический русский театр драмы имени М. Горького", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.

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