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Директор ТОО в Нур-Султане подозревается в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере

08.11.2019, 11:06 9883
Нур-Султан. 8 ноября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Нур-Султана начато досудебное расследование в отношении директора ТОО "Астана-Кокше" по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.
 
"Он подозревается в хищении путем присвоения денежных средств в сумме свыше 32 млн тенге, выделенных на реставрацию здания ГККП "Государственный академический русский театр драмы имени М. Горького", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.
 

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