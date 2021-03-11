В Нур-Султане задержаны подозреваемые в краже 1,5 млрд тенге у "Казахалтын"

Кокшетау. 10 марта. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские задержали подозреваемых в хищении 1,5 млрд тенге АО "ГМК "Казахалтын", передает Kazakhstan Today.

23 февраля 2021 года представители АО ГМК "Казахалтын" обратились в полицию по факту хищения со счета компании 1 млрд 533 млн тенге.

Начато досудебное расследование по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере), санкция которой предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы.

По результатам проведения комплекса розыскных мероприятий, сотрудниками полиции в Нур-Султане 26 февраля задержаны двое подозреваемых, в отношении которых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Органом следствия в рамках расследования принимаются меры обеспечения возмещения ущерба. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.





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