В отношении врачей четырех поликлиник Алматы расследуются дела по подделке паспортов вакцинации

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АЛМАТЫ. 17 ИЮЛЯ - На стадии расследования находятся уголовные дела в отношении врачей общей практики городских поликлиник №21, №4, №16 и №13 по фактам изготовления поддельных паспортов вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Медики без фактического прививания граждан первым компонентом вносили фиктивные данные о получении дозы или при наличии камеры видеонаблюдения в кабинете вакцинации создавали видимость получения инъекции и заклеивали место укола пластырем, сообщает Polisia.kz

Понятно, что все эти услуги оказывались за денежное вознаграждение", - отметил первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.

Он напомнил, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование арест до 40 суток. Также в действиях вышеуказанных граждан усматриваются признаки "служебного подлога", то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений.

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