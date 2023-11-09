08.11.2023, 14:12 25416
В Павлодаре расследуют возможный случай сексуального домогательства в школе
Школе грозит штраф за попытку сокрыть преступление
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Павлодар. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре родители учащегося одной из школ заявили о сексуальных домогательствах по отношению к второкласснику. Школе грозит штраф за недонесение о преступлении.
За помощью к местному депутату обратилась мать одноклассника потерпевшего ребенка. По ее словам, около двух недель назад второклассника принуждали к действиям сексуального характера. Со слов женщины, мама потерпевшего школьника тоже все знала, но никуда не обратилась, боясь за репутацию сына, сообщает издание "Казинформ".
В отделе образования о произошедшем узнали только 6 ноября и пообещали, что проведут служебную проверку.
Осуществлен выезд в школу представителями отдела образования, департамента по обеспечению качества образования, инспектора ювенальной полиции, секретаря комиссии по защите прав несовершеннолетних. Вопрос будет рассмотрен на заседании комиссии по защите прав несовершеннолетних", - сообщили в ведомстве.
В полиции по данному делу начали проверку. Школе грозит штраф за попытку замолчать ситуацию.
За неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, повлекшее совершение умышленного деяния, содержащего признаки уголовного правонарушения, в отношении родителей учеников четвертого класса возбуждено административное производство. Материалы для рассмотрения направлены в суд. За несообщение о факте в отношении администрации школы материал направлен в уполномоченный орган для привлечения по статье 127-1 КоАП", - сказано в сообщении департамента полиции Павлодарской области.
Напомним, президент поручил взять на особый контроль случаи буллинга и изнасилований в школах.
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08.11.2023, 20:06 18691
В Актюбинской области сельчане вырубили краснокнижные деревья
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 7 ноября в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" сотрудники отдела полиции Мартукского района и природоохранной полиции ДП на территории района, близ села Хазрет, остановили два трактора с прицепом, сообщает Polisia.kz.
В ходе проверки было установлено, что в прицепах загружены вырубленные деревья редкого вида - ольха черная, которая занесена в Красную книгу Казахстана и находится под охраной государства.
Сельчане пояснили, что деревья они срубили на берегу реки и хотели использовать как дрова.
По данному факту заведено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных их частями или дериватами". Назначены соответствующие экспертизы.
07.11.2023, 18:59 61436
В заповеднике "Семей орманы" обнаружили заготовки для поджога
По фактам обнаруженных заготовок проводится досудебное расследование
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Семей. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В отдельных СМИ появились статьи и фото об обнаружении заготовок для поджога лесного массива в РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
По информации прокуратуры Абайской области, заготовки обнаружены уполномоченным органом в ходе рейдовых мероприятий на территории Краснокордонского лесничества Семипалатинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей орманы".
28 октября в кварталах №№ 172 и 175 установлены три шалаша под кронами сосен и несколько шин, 5 октября аналогичный факт обнаружен в квартале № 1. Они были незамедлительно демонтированы на месте.
В настоящее время по фактам обнаруженных заготовок управлением полиции Семея проводится досудебное расследование.
Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры области.
Отметим, что умышленные поджоги связаны в том числе с попытками замаскировать незаконную вырубку, а также с желанием недобросовестных бизнесменов получить тендеры на вырубку лесов в доступных областях.
Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества области Абай возник пожар. Всего за сутки площадь возгорания увеличилась с 3 до 30 тысяч гектаров. Позже площадь пожара выросла еще в 2 раза и превысила 60 тысяч гектаров. Во время пожара была потеряна связь с 14 работниками лесничеств. Все они погибли. Также в районе пожара 10 июня пропал тракторист. Тело пропавшего обнаружили 13 июня, он скончался от острой сердечной недостаточности. Из-за пожара был уволен министр по ЧС Юрий Ильин.
За 5 лет в Казахстане произошло 3 тысяч лесных пожаров на общей площади 610 тысяч гектаров леса с ущербом порядка 30 млрд тенге. По данным Генпрокуратуры, ежегодно в стране регистрируется более 600 случаев лесных пожаров.
07.11.2023, 09:56 78386
В Таразе осужден участник январских событий
Подсудимый вину не признал
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Тараз. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Тараза рассмотрел дело о январских событиях. Вынесен приговор обвиняемому в участии и призывах к массовым беспорядкам, хищении оружия во время январских событий.
Судом установлено, что в ночь с 5 на 6 января 2022 года подсудимый участвовал и активно призывал людей к массовым беспорядкам в Таразе.
В ходе январских событий в группе лиц по предварительному сговору он совершил кражу с незаконным проникновением в здание ИВС управления полиции, тем самым причинив ущерб в более 500 тысяч тенге. Вина подсудимого нашла свое объективное подтверждение показаниями свидетелей, видеозаписями, вещественными доказательствами", - отметили в суде.
Подсудимый вину не признал.
Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством признано наличие малолетних детей. Отягчающим - совершение преступления в условиях чрезвычайного положения. С учетом характера и степени общественной опасности, совершенных преступлений, подсудимый (по статье 272, часть 3, статье 188, часть 3, пункт 3, УК) приговорен к 4 годам ограничения свободы. По статье 272, часть 2, УК - производство прекращено в связи с отказом прокурора от обвинения в этой части за не доказанностью его вины", - проинформировали в суде.
Приговор в законную силу не вступил.
06.11.2023, 17:45 103726
Подозреваемого в изнасиловании девочки арестовали на два месяца в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Конаев. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области подозреваемый в совершении насильственных действии в отношении малолетней девочки с санкции суда был арестован сроком на два месяца на время проведения досудебного расследования, сообщил начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов.
Поступило сообщение от 44-летней местной жительницы села Аксенгир, о том, что в октябре текущего года неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении ее дочери (...) В ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый гражданин К. 1974 года рождения", - написал Бауржан Аленов на своей странице в Сети.
По его словам, в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании преступления.
Напомним, в Балхаше сексуальному насилию подверглись две трехлетние сестры-близнецы. Подозреваемым оказался их отчим - муж бабушки, которая является опекуном девочек.
Детский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской области. Также сразу две школьницы заявили об изнасиловании в Туркестанской области.
Кроме того, в СКО извращенца, который насиловал собственных детей, приговорили к пожизненному сроку.
06.11.2023, 11:45 110366
Незаконные госзакупки на 2,6 млрд тенге предотвратила прокуратура Актобе
Установлено 18 фактов незаконного заключения договоров из одного источника
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Актобе. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Актобе выявили грубейшие нарушения законодательства о государственных закупках и предотвратили необоснованное расходование бюджетных средств на сумму 2,6 млрд тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
Местными исполнительными органами города Актобе и районов области в нарушение квалификационных требований осуществлены государственные закупки на сумму свыше 2 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что по государственным закупкам на проведение строительно-монтажных работ необоснованно установлены требования о предоставлении лицензии на работы, не предусмотренной проектно-сметной документацией.
В другом случае должностные лица отдела экономики и финансов Иргизского, Алгинского и Мартукского районов в нарушение требований статьи 14 закона "Об автомобильных дорогах" проводили государственные закупки по ремонту дорог без прохождения ведомственной экспертизы на общую сумму 360 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Также было установлено 18 фактов незаконного заключения договоров из одного источника на сумму в размере 296 млн тенге.
Принятыми мерами прокурорского надзора данные закупки отменены, в результате чего предотвращено расходование бюджетных средств на сумму 2,6 млрд тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Павлодаре отменили 11 незаконных договоров о госзакупках на 6 млрд тенге.
06.11.2023, 08:25 114896
В Казахстане полицейские провели спецоперацию: на улицы городов не допущено более одного миллиона доз опия
Фото: Polisia.kz
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские провели спецоперацию по пресечению канала поступления из-за рубежа опийного мака. На улицы городов не допущено более одного миллиона доз опия, сообщает Polisia.kz.
Департаментом по противодействию наркопреступности МВД совместно с полицией Западно-Казахстанской области и транспортной полицией во взаимодействии с органами прокуратуры завершена широкомасштабная спецоперация по пресечению канала поступления из-за рубежа поставок пищевого мака, который в своем составе имел значительные примеси маковой соломы и опия.
Специально созданными следственно-оперативными группами при силовой поддержке подразделений специального назначения проведены задержания на территории Уральска, Актобе, Шымкента и Алматы восьми человек, которые закупали опийный мак в Алматы и реализовывали его на западе страны. Организовал наркотрафик 50-летний житель Шымкента - владелец четырех магазинов в Актобе и Уральске, через которые он и реализовывал маковую солому - основное сырье для изготовления экстракционного опия. Здесь же наркозависимым продавался промышленный растворитель, использующийся для изготовления наркотика. Полицейскими одновременно проведено 35 обысковых мероприятий с задержанием подозреваемых в Астане, Алматы, Уральске, Шымкенте, Актобе, Костанае, Кокшетау и Рудном", - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов.
В Уральске в ходе обысков в двух магазинах изъято 13 мешков с высушенной маковой соломой, коробки с растворителем, весы, кассовые журналы, в которых фиксировались денежные потоки, полученные от наркоторговли.
В Актобе было изъято еще 68 мешков с маковой соломой, упаковки с растворителем, кассовый журнал и внедорожник Toyota Highlander, на котором преступники перевозили наркотики.
В Шымкенте был задержан организатор преступного бизнеса. У него дома было изъято шесть кассовых журналов, в которых фиксировались финансовые потоки от наркоторговли, пять мешков высушенной маковой соломы, внедорожник марки Toyota Land Cruiser Prado 150, а также большегруз DAF.
В Алматы был проведен обыск складских помещений, арендуемых одним из участников преступной группы. Было обнаружено и изъято более 22 тонн маковой соломы, а также внедорожник BMW X5.
Одновременно транспортной полицией производились задержания семи фигурантов, которые наладили общий семейный преступный бизнес по реализации опийного мака в Астане, Алматы, Костанае и Рудном.
Всего в результате проведенных спецопераций задержано 15 организаторов и участников преступной группы, которым грозит срок лишения свободы от 15 до 25 лет. Изъято свыше 104 тонн маковой соломы, более 600 флаконов лекарственных препаратов "тропикамид" и "мидекс", около 5 млн тенге, 4 автомашины и большегруз DAF. Для понимания масштаба преступлений необходимо отметить, что для одной разовой дозы достаточно 0,2 грамма экстракционного опия. Таким образом на улицы городов не допущено более одного миллиона разовых доз инъекционного ацетилированного опия. В денежном эквиваленте изъятая продукция оценивается в 4 млрд тенге", - пояснил Саркытбай Кусаинов.
02.11.2023, 19:38 223541
Требовали 20 млн тенге: группу вымогателей осудили в Улытауской области
Женщина, инсценируя случайное знакомство, пригласила потерпевшего в квартиру, где соучастники организовали засаду
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Жезказган. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В отдел полиции Сатпаева с заявлением обратился 36-летний предприниматель. Мужчина сообщил, что неизвестные обманом, заманив его в квартиру, с применением насилия вымогали деньги, сообщает Polisia.kz.
По данному факту было начато досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП области задержали мужчин в возрасте 43 и 27 лет, а также 31-летнюю женщину.
Следствием установлено, что злоумышленники при совершении преступления распределили роли: женщина, инсценируя случайное знакомство, пригласила потерпевшего в квартиру, где соучастники организовали засаду. Они требовали у жертвы 20 млн тенге. Не достигнув результата, вымогатели вытащили из барсетки потерпевшего 70 тысяч тенге и скрылись с места преступления.
Приговором межрайонного специализированного суда по уголовным делам области Ұлытау мужчины приговорены к 10 и 9 годам лишения свободы, женщина - к 7 годам заключения.
19 октября ДП Западно-Казахстанской области при содействии ДКНБ по подозрению в систематическом вымогательстве крупной суммы и дорогих сотовых телефонов на сумму около 10 млн тенге у предпринимателей задержаны четыре жителя Уральска. Подозреваемые являются приверженцами деструктивного религиозного течения, неоднократно судимы за совершение корыстно-насильственных преступлений.
02.11.2023, 12:16 224591
Браконьера задержали за отстрел косуль в ВКО Дополнено
Нанесенный природе ущерб составил свыше 2,4 млн тенге
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Усть-Каменогорск. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Восточно-Казахстанской области задержали за незаконную охоту на косуль.
В ходе ОПМ "Браконьер" во время патрулирования на выезде из города Алтай сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-2121. При проверке салона авто 66-летнего восточноказахстанца стражи порядка обнаружили две разделанные туши дикого животного, предположительно косули", - сообщает Polisia.kz.
Нанесенный природе ущерб составил свыше 2,4 млн тенге.
Кроме того, из машины подозреваемого изъято нарезное ружье ТОЗ.
Начато досудебное расследование по статье 337 УК РК (Незаконная охота).
Дополнено 02.11.2023, 18.15
Тушу дикого кабана обнаружили в автомобиле у жителя области Абай, сообщает Polisia.kz.
Была остановлена "Нива" под управлением 45-летнего местного жителя. При проверке в багажном отделении авто была обнаружена неразделанная туша дикого кабана, на отстрел которого задержанный разрешительных документов не имел. Также было изъято одно гладкоствольное ружье 16-го калибра", - проинформировали в полиции.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по части 1 статьи 337 УК РК (Незаконная охота). В настоящее время проводится судебно-экспертное биологическое исследование. Кроме того, назначена баллистическая экспертиза. По результатам экспертиз по настоящему уголовному делу будет принято процессуальное решение.
Ранее зоозащитники сообщали, что уникальные казахстанские сайгаки покидают территорию ЗКО из-за отстрела.
Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных - это их рога, которые стоят немалых денег.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?