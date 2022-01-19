ПАВЛОДАР. 18 ЯНВАРЯ -В Павлодарской области задержаны девять браконьеров. У задержанных обнаружили две шкуры рыси и одна туша косули, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Установлено, что случай произошел 2 января, сообщает polisia.kz.
Стоит отметить, что охота на рысь в Павлодарской области под запретом, а на косулю охота запрещена с 1 января по август месяц 2022 года, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
В полиции отметили, что по факту незаконной охоты начато досудебное расследование по статье 337 УК Республики Казахстан. Назначена экспертиза.
Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года в ходе спецоперации были задержаны браконьеры в связи с массовым убийством сайгаков.