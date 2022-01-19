В Павлодарской области задержаны девять браконьеров

Фото: Polisia.kz

АЛМАТЫ. 19 ЯНВАРЯ – В Алматы полицейские задержали четверых мародеров, ограбивших центр сотовой связи во время беспорядков, у них изъято 22 мобильных телефона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудники управления полиции Медеуского района задержали подозреваемых в съемном жилище в микрорайоне "Айгерим-2", сообщает Polisia.kz

Установлено, что в ночь на 6 января эта группа злоумышленников проникла в центр сотовой связи и украла сотовые телефоны различных марок.

Задержанные, жители Алматинской области, в совершении преступления сознались. В настоящее время их личности проверяются на причастность к другим преступлениям.