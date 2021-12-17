Задержаны браконьеры в связи с массовым убийством сайгаков

Фото: ДП Актюбинской области

АКТОБЕ.14 ДЕКАБРЯ - У жителя Актюбинской области в багажнике авто нашли туши шести кабанов, несмотря на то, что у него имелось разрешение на отстрел одного кабана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , 10 декабря сотрудниками природоохранной полиции на территории Айтекебийского района в 210 километрах от села имени Жургенова остановлена автомашина Toyota Land Cruiser-80 под управлением 36-летнего жителя Алгинского района.

При проверке в багажном отделении обнаружены 6 туш кабана, 4 охотничьих ружья и 113 патронов. В салоне внедорожника находились два пассажира. У водителя имелось разрешение на отстрел одного кабана. По факту незаконной охоты проводятся следственные действия по части 3 статьи 337 УК РК.

Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

С 1 по 31 декабря в целях пресечения нарушений природоохранного законодательства, деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на браконьерстве сайги, сбыту, приобретению их дереватов и других видов дикой фауны на территории области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Сайгак".

За две недели проведения оперативно-профилактического мероприятия мобильными группами было выявлено 92 факта нарушения природоохранного законодательства. Из них 67 фактов за нарушение требований пользования животным миром и правил охоты и 9 фактов за нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных.



