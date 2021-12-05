В Атырау за уничтожение сайгаков осудили шестерых браконьеров, ущерб составил более 1,5 млрд тенге

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В регионе с 1 по 31 декабря стартовала широкомасштабная природоохранная акция "Сайгак". Подробно о проведении акции рассказали директор филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" по Западному региону Арман Кожахметов, инспектор полиции Нурлыбек Утениязов, сообщает atpress.kz.
С начала года было зафиксировано 8 фактов охоты браконьеров на сайгаков, изъято 7 туш сайгаков и 750 рогов. Таким образом, 6 браконьеров привлечены к уголовной ответственности, общий ущерб составил 1 млрд 656 тысяч 685 тенге", - рассказали спикеры.
За незаконную охоту на сайгаков, а также за незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, перевозку их частей и дериватов предусматривается уголовная ответственность от 3 до 12 лет лишения свободы, с конфискацией имущества. Ущерб за сайгака-рогача составляет 500 МРП, за самку и сеголетку сайгака ущерб составляет 350 МРП.
Совместные меры по сохранению популяции сайгака согласовали Казахстан, Монголия, Россия и Узбекистан.