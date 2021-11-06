Совместные меры по сохранению популяции сайгака согласовали Казахстан, Монголия, Россия и Узбекистан

Фото: Saiga Antelope
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Казахстан, Монголия, Российская Федерация и Узбекистан согласовали новые совместные меры по сохранению сайгака в соответствии с Конвенцией ООН по сохранению мигрирующих видов диких животных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В течение следующих пяти лет программа обеспечит новую основу для сохранения и устойчивого использования этого вида на всей территории его ареала, сообщает сайт Конвенции по мигрирующим видам.
Программа рассматривает различные подходы по сохранению сайгака в зависимости от отдельного статуса вида по пяти различным популяциям. В то время как численность сайгакa в Узбекистане сокращается, в Казахстане онa увеличилaсь в десять раз с 2015 года, с примерно 83 тыс. особей в 2015 году до 842 тыс. в 2021 году. Поэтому правительство РК может рассмотреть вопрос об устойчивом промысле этих животных. В Монголии и России численность сайгакa растет, но все еще остается низкой.
Значительную роль в этой положительной динамике сыграли природоохранные усилия государств ареала, научных учреждений и НПО при содействии секретариатов КМВ и СИТЕС. Страны ареала и НПО сообщили о текущих природоохранных программах, включая меры по борьбе с браконьерством, которые были усилены в последние годы. Тем не менее, угрозы для сайгаков, такие как болезни диких животных, браконьерство, столкновения между человеком и дикими животными и препятствия для миграции, продолжают существовать и могут иметь разрушительные последствия, особенно в небольших популяциях. В течение следующих пяти лет правительства продолжат борьбу с этими угрозами".
Сайгаки полагаются на свою способность мигрировать на большие расстояния во избежание неблагоприятных погодных условий и склонны к массовому вымиранию. В 2015 году около 200 000 сайгаков погибли в результате болезни и экстремальных погодных условий.
Ранее сообщалось, что казахстанская ассоциация сохранения биооразнообразия (АСБК) установила семь спутниковых ошейников на сайгаках в Западном Казахстане. Специалисты планируют пометить и сайгаков, обитающих на Устюрте.