Совместные меры по сохранению популяции сайгака согласовали Казахстан, Монголия, Россия и Узбекистан

ТАРАЗ. 5 НОЯБРЯ - Жители Жамбылской области обеспокоены гибелью деревьев на территории в 100 гектаров близ Тараза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители Жамбылской области обеспокоены гибелью деревьев близ Тараза.

Там только отдельные деревья остались как-то еще зеленые, а так практически весь зеленый пояс, сотни тысяч деревьев, все сухие. Должна быть экспертиза проведена и выяснена причина. Получается, что деньги на ветер, средства на ветер, а результата нет", - высказался общественный деятель Рауф Сабитов.

Территория более 100 гектаров частично закреплена за несколькими заводами. Высаживать деревья здесь начали еще в советское время. Тогда же был налажен арычный полив водой из Кыргызстана, а после - промышленной с фосфорного завода. Но в какой-то момент все источники иссякли, сообщает телеканал КТК

В том, что зеленый пояс высох, представители ближайших заводов винят недавно появившиеся гипсовые предприятия. По их словам, ночью округу окутывает ядовитыми парами, отчего деревья и умирают.

Однако чиновники говорят, что ничего страшного не происходит.

Территория относится к Жамбылскому району, но высаживали саженцы мы, следим за ними тоже мы. Сейчас вегетационный период, если высохли деревья, мы будем заново высаживать саженцы, это не страшно", - считает руководитель отдела ЖКХ акимата Тараза Зият Турсынулы.

Чиновник добавил, что за несколько лет высадили более 42 тысяч саженцев, было потрачено 22 миллиона тенге бюджетных денег. Но будут ли разбираться в причинах массовой гибели деревьев, он так и не уточнил.

В репортаже говорится, что на этой территории в 100 гектаров вот уже несколько лет высаживают деревья. Зеленые насаждения должны были хоть немного улучшить экологический фон вокруг работающих промышленных предприятий. Но вряд ли сухие ветви смогут справиться со своей задачей - сейчас они больше похожи на дрова.



