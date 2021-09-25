Спутниковые ошейники наденут на сайгаков на Устюрте

Фото: АСБК

УРАЛЬСК. 24 СЕНТЯБРЯ - Казахстанская ассоциация сохранения биооразнообразия (АСБК) установила семь спутниковых ошейников на сайгаках в Западном Казахстане. Специалисты планируют пометить и сайгаков, обитающих на Устюрте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В АСБК сообщили, что в течение последующих двух недель их специалистами планируется провести мечение ошейниками сайгаков всех популяций (их в Казахстане три: уральская, бетпакдалинская и устюртская), пишет Lada.kz

Термин "телеметрия" означает получение информации на расстоянии. Он образован от греческих корней "теле" - "удаленный" и "метрон" - "измерение". В работе по изучению сайгаков телеметрия представляет собой мечение животных ошейниками со спутниковыми передатчиками. Базируясь на данных телеметрии, наши специалисты создают еженедельные карты, используя информацию, передаваемую спутниковыми ошейниками. Эти данные являются очень важными для работы по мониторингу и охране вида. Постоянный обмен получаемой информацией с инспекторами природоохранных учреждений позволяет планировать маршруты для патрулирования огромных территорий, на которых обитают сайгаки, а также разрабатывать рекомендации по созданию переходов через железнодорожные пути, которые могут быть серьезной преградой при миграции животных", - сообщили в ассоциации.

Обычно отлов сайгаков, как говорят специалисты, проводится осенью, поскольку летом происходит окот сайгаков (начинается в мае), во время которого сайгаков (самок с новорожденными сайгачатами) беспокоить нельзя. Кроме этого, летом жаркая погода негативно влияет на жизнеспособность животных во время и после отлова.

Ошейник с передатчиком автоматически размыкается через два года. Весь процесс, начиная с момента отделения животного от стада и до окончания установки ошейника, не должен занимать более 4 минут, чтобы не подвергать сайгака излишнему стрессу", - сообщили в ассоциации.





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