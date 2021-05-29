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В Казахстане численность сайгаков превысила 800 тыс. голов

28.05.2021 12313
В Казахстане численность сайгаков превысила 800 тыс. голов
НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - В Казахстане численность сайгаков за два года увеличилась более чем в 2 раза - с 334 тыс. до 842 тыс. голов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, предыдущий показатель численности сайгаков был зарегистрирован в 2019 году. В 2020 году из-за коронавирусной пандемии учет не производился. Новые данные удалось получить в результате возобновления учета.
 
В Казахстане обитают 3 популяции сайгака - Бетпакдалинская, Уральская и Устюртская. При этом на нашу страну приходится свыше 90% всемирной популяции животных (Saiga tatarica tatarica).
 
Следует отметить, что в связи со снижением численности сайгаков в прошлые периоды правительством принимаются комплексные меры по недопущению исчезновения их популяций. 
 
Напомним, что сохранение сайгаков стало проблемой в результате снижения их численности более чем с 1 млн в конце 90-х годов ХХ века до 21 тыс. голов в 2003 году. Основными причинами снижения численности этого вида стали болезни и браконьерство.
 
В этой связи в 2005 году была принята первая программа по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов копытных животных и сайгаков.
 
Для повышения эффективности охраны сайгаков в основных местах их концентрации в период окота, зимовки и миграции были созданы государственные природные резерваты "Иргиз-Тургайский" (Актюбинская область) и "Алтын дала" (Костанайская область).
 
В целях усиления мер ответственности за незаконную добычу сайгаков в 2012 году постановлением правительства был введен запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами на всей территории Казахстана до 2020 года. Этот срок позднее продлен до 2023 года.
 
В 2019 году приняты меры по ужесточению законодательства за браконьерство, предусматривающие суровые наказания вплоть до лишения свободы сроком до 12 лет и конфискации имущества.
 
Кроме того, в стране ежегодно проводится широкомасштабная природоохранная акция "Сайгак". В ее рамках Минэкологии и правоохранительные органы осуществляют совместные мероприятия по усилению охраны сайгаков в период окоты и лактации, а также пресечению нарушений природоохранного законодательства на территории страны.

 

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