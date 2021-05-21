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Минэкологии инициирует запрет на фото- и видеосъемку во время окота сайгаков

20.05.2021 4915
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК инициирует разработку специального документа, регламентирующего полный запрет видео- и фотосъемок во время окота сайгаков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Работа в этом направлении будет усилена через Комитет лесного хозяйства и животного мира, сообщает пресс-служба МЭГПР РК
 

Эта инициатива стала результатом общественного резонанса вокруг фотосъемки с новорожденным сайгаком. В ведомстве проинформировали, что освещение темы животного мира и лесного хозяйства требует особенного отношения", - отметили в Минэкологии.

 
В ведомстве напомнили, что свыше 90% всемирной популяции сайгаков обитает в Казахстане. 
 

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