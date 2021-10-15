В Павлодарской области осудили убийцу беременной женщины

Арману Уксукбаеву предъявлено обвинение по части 4 статьи 266 УК РК (Получение взятки в особо крупном размере). Имя и должность пособника не сообщается.

УРАЛЬСК. 14 ОКТЯБРЯ - 14 октября следственный суд санкционировал арест 45-летнего руководителя отдела строительства Армана Уксукбаева и его подельника, передает KAZAKHSTAN TODAY.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 14 ОКТЯБРЯ - В Усть-Каменогорске вынесен приговор по делу о пытках заключенного, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с гибелью молодого жителя Усть-Каменогорска Андрея Кондратенко на скамье подсудимых оказались семь сотрудников ДУИС по ВКО, сообщает YK-news.kz

Судом №2 Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело в отношении семи должностных лиц ДУИС по ВКО по обвинению в совершении пыток в отношении осужденного Андрея Кондратенко, повлекших его смерть.

Кроме того, в отношении одного из подсудимых - А.С. - рассмотрено дело по обвинению в неоднократном получении взятки, путем вымогательства, превышения должностных полномочий с применением насилия.

По данным суда, 18 июня 2019 года сотрудники учреждения ОВ-156/2 причинили телесные повреждения Андрею Кондратенко. Парень умер в стенах колонии.

В целях сокрытия следов преступления обвиняемые, с привлечением двух осужденных, перенесли тело погибшего в камеру дисциплинарного изолятора, инсценировав самоубийство", - говорится в сообщении суда №2.

Кроме этого, А.С. в июне 2018 года получил от матери осужденного взятку в виде комплекта автошин общей стоимостью 76 000 тенге. Также А.С. потребовал, чтобы осужденный изготовил деревянный лестничный марш, который впоследствии был установлен в доме его родственников.

Свидетели подтвердили, что тело перенесли в камеру изолятора, заключениями экспертиз установлено наступление смерти в результате причиненных телесных повреждений", - добавили в суде.

Между тем подсудимые вину в совершении преступления не признали, просили их оправдать.

Суд назначил осужденным Е.А. и Р.Т. наказание в виде 8 лет лишения свободы, осужденному А.Б. - 7 лет лишения свободы, Е.Б., Р.О., Н.С. - 5 лет лишения свободы, осужденному А.С. по совокупности уголовных правонарушений - 7 лет лишения свободы. Кроме того, все осужденные лишены специальных званий, а также лишены права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение трех лет", - резюмировали в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что судебное разбирательство длилось больше года.