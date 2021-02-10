В Павлодарской области задержана банда угонщиков дорогих автомобилей

Павлодар. 9 февраля. Kazakhstan Today - Павлодарские полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали группу по подозрению в краже дорогостоящих автомашин на территории Павлодарской и Карагандинских областей, передает Kazakhstan Today.

В состав преступной группы вошли трое жителей Карагандинской области, пишет Polisia.kz

Они заранее выбирали автомобиль, планировали маршрут, действовали в основном в ночное время суток. Похищенные автомашины реализовывались путем изменения агрегатных данных (изменения VIN-кодов), часть автомашин реализовывалась посредством авторазбора", - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

По его информации, павлодарскими оперативниками найдены семь ранее похищенных автомашин, в том числе марки Toyota Аvensis, Toyota Land Cruiser Prado 120.

На данном этапе расследования задержанные подозреваются в 10 фактах угонов. Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража). Все подозреваемые арестованы.

Кроме этого, за создание организованной преступной группы или преступной организации и участие в ней подозреваемым инкриминируются статьи УК 262, часть 1, 262, часть 2, УК.

Ранее спикер мажилиса Нурлан Нигматулин заявил о том, что руководству МВД необходимо навести порядок с утечкой персональных данных на автомобили , находящиеся в системе ведомства. Изменение VIN-кодов в соответствии с базой МВД позволяет преступникам беспрепятственно вывозить украденные автомобили и продавать их.

За последние 15 лет в Казахстане угнано 40 303 машины. Из них обнаружено в странах СНГ всего лишь 223 автомашины, а возвращено в Казахстан - 66.

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