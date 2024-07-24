В подъезде одного из домов Алматы обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями  

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Петропавловск. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело в отношении генерального и исполнительного директоров Петропавловского завода тяжелого машиностроения, а также в отношении предпринимателя, осуществлявшего поставку двигателей и гироблоков в рамках государственного оборонного заказа, расследовалось АФМ.





В 2022 году завод получил заказ от Министерства обороны на ремонт военной техники, при выполнении которого заключен договор с индивидуальным предпринимателем на поставку запасных частей на общую сумму 283,3 млн тенге. За беспрепятственное подписание актов выполненных работ и общее покровительство гендиректором при исполнении договора, через исполнительного директора от предпринимателя получена взятка в сумме $100 тыс. (45 млн тенге)", - проинформировали в АФМ.





Сообщается, что судом бывший гендиректор завода за получение взятки в особо крупном размере приговорен к 11 годам лишения свободы, исполнительный директор за посредничество во взяточничестве - к четырем годам лишения свободы.





Кроме того, в доход государства конфискована квартира, купленная на сумму взятки за 40 млн тенге. Оставшаяся часть в размере 5 млн тенге взыскана с осужденных в равных долях.