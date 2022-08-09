В прокуратуре Алматы прокомментировали убийство матери и двоих детей в ЖК "Спутник"

АЛМАТЫ. 8 АВГУСТА - 6 августа в одной из квартир ЖК "Спутник" обнаружены тела троих жителей, в том числе двух малолетних детей, с признаками насильственной смерти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Департаментом полиции начато досудебное расследование по факту убийства, в рамках которого проводится весь комплекс следственных и оперативных мероприятий, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Назначено проведение соответствующих экспертных исследований, изучаются видеоматериалы, проводится допрос свидетелей и очевидцев.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.
Расследование уголовного дела взято на особый контроль прокуратурой города.