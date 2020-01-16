В полиции прокомментировали тройное убийство в ЗКО

14 января во время тушения пожара в частном доме были обнаружены тела мужчин 1953 и 1977 годов рождения и женщины 1954 года рождения с признаками насильственной смерти. Тела направлены в морг на СМЭ. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление очевидцев и свидетелей произошедшего, а также лиц, причастных к совершению данного преступления. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Убийство", - сообщил Серик Суйнбаев.
Он отметил, что раскрытие данного преступления находится на контроле руководства МВД и начальника департамента.
Ранее сообщалось, что в Западном Казахстане убиты бизнесмен, его жена и сын.
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