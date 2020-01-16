В Западном Казахстане убиты бизнесмен, его жена и сын

Вечером 14 января в частном доме на окраине села начался пожар. Прибывшие на место экстренные службы при входе в дом обнаружили тела трех человек с ножевыми ранениями. Погибшими оказались жители села: 66-летний Александр Запромётов, его 65-летняя жена и сын 1977 года рождения", - сообщает портал "Мой город".
По информации издания, погибший сын семейной пары жил в России и приехал проведать родителей.
Ранее сообщалось, что в конце декабря 2019 года, также в Западном Казахстане сельчанин зарезал трех человек и поджег дом с их телами.
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