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В Западном Казахстане убиты бизнесмен, его жена и сын

15.01.2020, 14:50 25732
В Западном Казахстане убиты бизнесмен, его жена и сын
Уральск. 15 января. Kazakhstan Today - В селе Янайкино Западно-Казахстанской области произошло тройное убийство, передает Kazakhstan Today.
 

Вечером 14 января в частном доме на окраине села начался пожар. Прибывшие на место экстренные службы при входе в дом обнаружили тела трех человек с ножевыми ранениями. Погибшими оказались жители села: 66-летний Александр Запромётов, его 65-летняя жена и сын 1977 года рождения", - сообщает портал "Мой город".

 
По информации издания, погибший сын семейной пары жил в России и приехал проведать родителей.
 
 

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